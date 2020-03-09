影／棺材本沒了！彰化市老人互助會成員告老人會長

彰化市老人互助會傳出將破產倒會，許多會員都繳了20、30年的互助金數十萬元，現在面臨連棺材本都拿不回來的窘境，今天成員們組自救會並到彰化地檢署控告彰化老人會會長溫蔡秀春背信，高齡97歲會員施黃茉莉說到拿不回來的互助金，當場難過流淚。

温蔡秀春澄清說，老人互助會因為時代變遷，入會人數愈來愈少，但又要有固定對繳交互助金的往生會員支出互助金，以至於不斷處於虧損狀態，她自己也是受害者，她繳了自己和丈夫等4名家人互助金，老人會的一切作為都可以攤在陽光下，帳目都非常清楚，之前有人檢舉，經過調查也一切合法。

彰化老人互助會成員表示，日前到彰化縣府陳情抗議後，也未獲縣府重視，且彰化市老人會組織章程與老人互助會不符，造成會員損失，除向立委黃秀芳陳情外，今天也到彰化地檢署控告老人會長溫蔡秀春，希望透過法律途徑還會員公道。

97歲會員施黃茉莉說，她每月都要缴約１千多元互助金，繳快30 年，約４０萬。87歲柯老太太說，她繳28年共 41萬元互助金，會員們不滿互助會清算後，可能只能拿回數萬元，根本就是棺材本都沒了。

彰化老人會總幹事蔣宗正說，彰化市老人會與彰化市老人互助會不同，兩會財務各自獨立，互助會成立於民國78年，當時是基於會員互助理念，規定每位會員往生時，會員每人收100元給往生會員辦理後事，會員人數最多時有3600多人，但近年來入會者少，會員只剩2100 多人，因長年虧損，不堪運作，為保障現有會員權益，會員代表大會已決議處分財產後，再分配給會員，目前已委請會計師辦理互助會結算事宜。

彰化縣府社會處表示，彰化市老人會互助會並未向縣府申請登記在案，今年經由會員代表大會決定進行清算財產，縣府會協助協調雙方召開會議，希望建立「溝通平台」，期讓雙方取得共識，此案可能也需通過司法訴訟才能解決。