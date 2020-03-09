化災演練融入新冠肺炎 中市消防出動A級防護衣「禦敵」

台中市消防局第七救災救護大隊今天上午在中山醫學大學舉辦化災演練，為因應新冠肺炎疫情，第七大隊也將若校區內交換學生有染病疑慮時，隊員如何救災與搶救生命的預想狀況。第七大隊表示，透過演練強化實驗室毒化災發生時緊急應變及處置程序，並結合防疫作為，以期消防搶救人員熟稔化災事故現場處理及救護人員防疫處置熟悉度，減輕危害程度並保護同仁執勤安全。

台中市第七救災救護大隊表示，今天上午9時許在中山醫學大學舉辦化災演練，並首度將新冠肺炎融入預想的災害情境中，此次演練模擬中山醫學大學的化學實驗室大量洩漏化學物質，校方立即啟動自衛消防編組模擬演練，並情境假定造成一名外籍交換學生昏倒。

台中市消防局第七救災救護大隊表示，演練從校方通報後展開，由轄區勤工分隊及支援單位到達現場後，確認為二氯甲烷毒性液體洩漏，由消防隊員穿著A級防護衣並攜帶五用氣體偵測器進入事故現場，將昏倒外籍交換學生救出，經架設除汙帳徹底除汙後由救護人員接續處置。

台中市消防局第七救災救護大隊指出，有鑑於近期新型冠肺炎疫情延燒，在未知昏倒交換外籍學生是否有旅遊史、職業、接觸史、群聚史情況下，救護人員秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」以高規格防疫措施穿著完整防護裝備，由防疫救護車將傷者後送。

台中市消防局第七救災救護大隊指出，此次搶救演練部分參照美國消防學院事故現場指揮與控制作業CCIO作為指導準則，隨著災害逐漸擴大，組織層級提升等狀況推演，透過CCIO事故現場指揮與控制作業原則，演練項目包括，指揮官抵達現場前情報蒐集、判斷及處置作為、救災人員安全管制、HAZMAT緊急應變程序、事故區域管制、消防設施運用、消防水源掌握及選擇、人命救助及搜索、安全回報機制、救出傷患之處置及後送、快速救援隊（RIT）救援、通風排煙戰術等。