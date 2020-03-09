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清明防疫中市出招 規劃公立殯葬區線上祭拜追思

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民政局規劃線上祭拜丶線上追思系統，實地拍攝呈現畫面。圖/台中市民政局提供
台中市民政局規劃線上祭拜丶線上追思系統，實地拍攝呈現畫面。圖/台中市民政局提供

國際現況新冠肺炎疫情持續擴大，醫界擔心清明節掃墓大量人潮移動，恐成為防疫缺口。台中市政府民政局建製「線上祭拜系統」，囊括區內公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區，不必人擠人。

網際網路無遠弗屆的特性，市府民政局規劃線上祭拜系統，讓民眾在遠方追思祖先。

除今年2月剛啟用的潭子生命紀念館尚在建置中，其餘公立納骨堂塔的線上祭拜系統已上線，受理民眾申請。

民政局長吳世瑋說明，線上祭拜系統（ https://mortuary.taichung.gov.tw/Worship/Login.aspx ）105年起規劃建置「台中市殯葬資訊整合平台」，108年1月23日正式開放。包含「線上追思」及「線上祭拜」兩部分，先人使用公立納骨堂塔者均可申請帳號，登入之後即可維護「追思園地」與「線上祭拜」完全免費。

吳世瑋說，可依家屬意願上傳先人照片及留下追思語句，系統「實地拍攝」影片引導祭拜，包含祭拜土地公、地藏王菩薩，抵達櫃位、把貢品擺上供桌等流程如實呈現，更可「客製化」設定亡者宗教類別、葷素習慣等個人化選項，讓家屬在遠方也如臨其境。

去年開辦後共有117次使用記錄，吳世瑋說，今年申請的民眾有增加。國人目前有98%以上選擇火化進塔，甚至選擇樹葬或海葬等環保葬，國人已不拘泥於是否有實地進行掃墓祭祖儀式。目前也可避免因掃墓人潮聚集，增加傳染新冠肺炎風險。

新冠肺炎 樹葬 台中市

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