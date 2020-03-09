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救觀光！南投縣長籲中央降業者房屋稅 最好全免
南投縣稅務局今宣布，餐飲、旅宿業若因疫情縮減營業面積，依停用樓層比率申請改以「非住非營稅率2%」課徵房屋稅，縣長林明溱更建議中央應降至更低的「非住住家用稅率1.5%」，最好全免；對此，業者樂觀其成，盼有更大補助空間。
南投縣政府今召開縣務會議，稅務局在會中宣布，國內觀光因受新冠肺炎受到衝擊，中央已公布實施「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，因此也針對縣內受肺炎疫情衝擊影響餐飲、旅宿業調整稅捐，盼減輕業者負擔。
南投稅務局表示，餐飲、旅宿業若因疫情縮減營業面積，依照停用樓層比率申請改以「非住非營稅率2%」課徵房屋稅，娛樂業則以實際營業核實調降營業稅；但縣長林明溱建議，中央應降至稅率更低的「非住住家用稅率1.5%」，最好全免。
「觀光產業變『慘』業！」林明溱說，新冠肺炎疫情對全國觀光旅宿業造成衝擊，南投縣更因是觀光大縣，受到重創，縣內餐飲、旅宿業自春節假期至今，生意大受打擊，門可羅雀，不少業者向縣府反映，盼能建議中央減免房屋稅、地價稅。
而目前「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」雖核准由營業用稅率（3%）改按非住家非營業用稅率（2%）課徵房屋稅，但對業者壓力仍沉重，因此建議中央應降至稅率更低的「非住住家用稅率1.5%」，甚至全部減免最好。
只不過，林明溱也強調，減免房屋稅或地價稅會導致地方政府收入減少，而新冠肺炎是世界級疫情，且減免或補助都是全國一體適用，地方稅收短少的部分應由中央承擔，甚至可直接補助各縣市，對觀光業者幫助會更大，行政程序也更便捷。
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