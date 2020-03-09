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中市消防新廳舍動土 盧秀燕感謝消防是防疫英雄
台中市長盧秀燕下午為消防局第三救災救護大隊增建新廳舍動土，同時藉機感謝警、義消、婦宣、救護同仁一起守護城市、守護市民；因為大家做的不錯，台中市相對於其他地方，狀況和緩平靜，他們是真正的救災防疫英雄。
盧秀燕說，因縣市合併大隊成立安檢專責小組等因素，辦公人數遽增約50名，原有廳舍空間不敷使用，因此針對消防救災特殊需求及空間機能增建新的廳舍，並在完善規劃設計下，以新設備、資源結合訓練有素的消防人力，為市民提供更完善、有效率的服務。
消防局長曾進財表示，新廳舍位在原廳舍旁邊增建3層樓建築，經費2863萬元，總樓地板面積約1千平方公尺，1樓為停車空間、2、3樓作為消防同仁寢室、運動等空間使用，預計明年1月完工，希望藉由此次廳舍整建，強化消防能量，守護市民的財產安全。
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