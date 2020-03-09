大雅警分局11日成立 台中市警局第二波異動126人

台中市大雅警分局將在11日成立，因應新分局人事缺額，上月底進行第一波人事調整70名2線3星警官後，台中市警局今天公布第二波人事異動，包括平調和各序列升遷，共異動126名2線1星以上警官，及1線3星警員升1線4星巡佐。名單人員統一在11日（星期三）辦理離到、職手續。

市警局公布官警異動名單如下：（新職務、姓名、原職務）

1

大雅分局副分局長 鄭正任 豐原分局副分局長

2

豐原分局副分局長 黃有富 大甲分局副分局長

3

大甲分局副分局長 張明輝 本局保安科股長

4

大雅分局副分局長 張添勝 太平分局副分局長

5

太平分局副分局長 李瑞雄 第六分局督察組組長

6

本局行政科警務正 蕭貿帆 本局後勤科警務正

7

本局後勤科警務正 謝志忠 刑事警察大隊警務員(第七序列)

8

本局公共關係室警務正 陳志豪 第四分局警務員(第七序列)

9

刑事警察大隊專員(第六序列) 詹前祈 豐原分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列)

10

本局秘書室警務正 巫立淳 第三分局警務員(第七序列)

11

本局人事室警務正 (支援副局長室) 李振裕 第一分局警務員(第七序列)

12

本局保安科警務正 莊貿交 第一分局警務員(第七序列)

13

本局保防科警務正 林立偉 保安警察大隊第一中隊副中隊長

14

本局人事室警務正 (支援督察室) 楊志文 保安警察大隊督察員(第七序列)

15

本局後勤科警務正 李榮夫 保安警察大隊特勤中隊中隊長

16

本局督察室督察員(第六序列) 楊懋偉 交通警察大隊督察員(第七序列)

17

本局秘書室警務正 陳毅晃 第四分局警務員(第七序列)

18

本局資訊室警務正 郭至桓 本局資訊室警務員(第七序列)

19

保安警察大隊特勤中隊中隊長 戴琬翔 保安警察大隊特勤中隊副中隊長

20

保安警察大隊督察員(第七序列) 楊璨豪 保安警察大隊警務員(第七序列)

21

交通警察大隊督察員(第七序列) 張俊傑 太平分局警務員(第七序列)

22

太平分局警務員(第七序列) 陳映如 本局人事室科員

23

第二分局育才派出所警務員兼所長 (第七序列) 方茂田 第二分局永興派出所警務員兼所長 (第七序列)

24

第二分局永興派出所警務員兼所長 (第七序列) 蕭登元 第二分局育才派出所警務員兼所長 (第七序列)

25

第五分局松安派出所警務員兼所長 (第七序列) 張勝記 第五分局北屯派出所警務員兼所長 (第七序列)

26

第五分局北屯派出所警務員兼所長 (第八序列) 張元瑞 第五分局松安派出所警務員兼所長 (第八序列)

27

太平分局新平派出所警務員兼所長 (第八序列) 林育正 太平分局太平派出所警務員兼所長 (第八序列)

28

太平分局太平派出所警務員兼所長 (第八序列) 廖文雄 太平分局新平派出所警務員兼所長 (第八序列)

29

第二分局警備隊隊長 陳協成 太平分局坪林派出所警務員兼所長 (第七序列)

30

太平分局坪林派出所警務員兼所長 (第七序列) 陳嫈正 第二分局警備隊隊長

31

東勢分局東勢派出所警務員兼所長 (第七序列) 徐文森 東勢分局警備隊隊長

32

東勢分局警備隊隊長 陳奕文 東勢分局東勢派出所警務員兼所長 (第七序列)

33

保安警察大隊第一中隊副中隊長 蕭家成 烏日分局烏日派出所警務員兼所長 (第七序列)

34

烏日分局烏日派出所警務員兼所長 (第八序列) 江明儒 清水分局梧棲分駐所警務員兼所長 (第八序列)

35

清水分局梧棲分駐所警務員兼所長 (第八序列) 張鎧倫 清水分局明秀派出所警務員兼所長 (第八序列)

36

清水分局明秀派出所警務員兼所長 (第八序列) 林駿騏 清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長 (第八序列)

37

清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長 (第八序列)林俊祺 第六分局工業區派出所警務員兼所 長(第八序列)

38

第六分局工業區派出所警務員兼所 長(第七序列) 王中正 第六分局警務員(第八序列)

39

大雅分局警備隊隊長 黃光宏 豐原分局大雅分駐所警務員兼所長 (第八序列)

40

大雅分局大雅派出所警務員兼所長 (第七序列) 蔡易儒 豐原分局潭子分駐所警務員兼所長 (第七序列)

41

大雅分局潭子分駐所警務員兼所長 (第七序列) 周宜禾 第六分局協和派出所警務員兼所長 (第七序列)

42

第六分局協和派出所警務員兼所長 (第七序列) 詹典儒 第五分局東山派出所警務員兼所長 (第七序列)

43

第五分局東山派出所警務員兼所長 (第八序列) 洪志仁 交通警察大隊警務員(第八序列)

44

大甲分局后里分駐所警務員兼所長 (第八序列) 王宏明 豐原分局馬岡派出所警務員兼所長 (第八序列)

45

大雅分局馬岡派出所警務員兼所長 (第八序列) 施少廸 豐原分局警務員(第八序列)

46

大雅分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列) 呂維帆 大甲分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列)

47

大甲分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列) 王景嘉 刑事警察大隊偵查第四隊 警務員兼副隊長(第七序列)

48

刑事警察大隊偵查第四隊 警務員兼副隊長(第八序列) 許凱智 刑事警察大隊警務員(第八序列)

49

豐原分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列) 賴瑞華 太平分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列)

50

太平分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列) 周正光 東勢分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列)

51

東勢分局偵查隊 警務員兼副隊長(第七序列) 周朕平 刑事警察大隊偵查第三隊 警務員兼副隊長(第八序列)

52

刑事警察大隊偵查第三隊 警務員兼副隊長(第七序列) 張崑泰 刑事警察大隊警務員(第八序列)

53

刑事警察大隊警務員(第七序列) 石依婷 刑事警察大隊偵查第八隊 警務員兼副隊長(第七序列)

54

刑事警察大隊偵查第八隊 警務員兼副隊長(第八序列) 李富凱 刑事警察大隊警務員(第八序列)

55

和平分局警務員(第七序列)張尚偉 和平分局警務員(第八序列)

56

本局法制室警務員(第七序列)林煒倫 本局法制室警務員(第八序列)

57

第六分局警務員(第七序列) 廖彥豪 第六分局警務員(第八序列)

58

保安警察大隊警務員(第七序列) 林照國 保安警察大隊警務員(第八序列)

59

第二分局立人派出所警務員兼所長 (第七序列) 范姜崇哲 第二分局立人派出所警務員兼所長 (第八序列)

60

第一分局西區派出所警務員兼所長 (第七序列) 董力勳 第一分局西區派出所警務員兼所長 (第八序列)

61

交通警察大隊警務員(第七序列) 楊振遠 交通警察大隊警務員(第八序列)

62

第六分局永福派出所警務員兼所長 (第七序列) 廖雲傑 第六分局永福派出所警務員兼所長 (第八序列)

63

第六分局警務員(第七序列) 李俊儀 第六分局警務員(第八序列)

64

第四分局黎明派出所警務員兼所長 (第七序列) 林澤聰 第四分局黎明派出所警務員兼所長 (第八序列)

65

刑事警察大隊科技犯罪偵查隊 警務員(第七序列) 賴宇俊 刑事警察大隊科技犯罪偵查隊 警務員(第八序列)

66

霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長 李銘卿 第二分局臺中公園派出所巡官兼所長

67

第二分局臺中公園派出所巡官兼所長 程錫國 霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長

68

烏日分局麗水派出所巡佐兼所長 林木火 烏日分局龍東派出所巡佐兼所長

69

烏日分局龍東派出所巡佐兼所長 郭家良 烏日分局麗水派出所巡佐兼所長

70

大甲分局西岐派出所巡佐兼所長 李志權 大甲分局安定派出所巡佐兼所長

71

大甲分局安定派出所巡佐兼所長 張智賢 大甲分局泰安派出所巡佐兼所長

72

大甲分局泰安派出所巡佐兼所長 溫勝龍 大甲分局西岐派出所巡佐兼所長

73

和平分局勝光派出所巡佐兼所長 邱調源和平分局桃山派出所巡佐兼所長

74

和平分局桃山派出所巡佐兼所長 林聰榮 和平分局竹林派出所巡佐兼所長

75

和平分局竹林派出所巡佐兼所長 馬富華 和平分局環山派出所巡佐兼所長

76

和平分局環山派出所巡佐兼所長 吳兆欣 和平分局勝光派出所巡佐兼所長

77

大甲分局日南派出所巡官兼所長 邱量虔 第四分局南屯派出所巡官兼副所長

78

第六分局巡官 蔡淑蓉 大甲分局日南派出所巡官兼所長

79

大甲分局月眉派出所巡官兼所長 丁鵬揚 豐原分局頂街派出所巡官兼副所長

80

大甲分局海墘派出所巡官兼所長 許逸維 豐原分局潭子分駐所巡官兼副所長

81

霧峰分局四德派出所巡官兼所長 潘永珊 霧峰分局國光派出所巡官兼副所長

82

清水分局清泉派出所巡官兼所長 林翊歆 清水分局巡官

83

東勢分局土牛派出所巡官兼所長 陳盈延 豐原分局合作派出所巡官兼副所長

84

和平分局和平派出所巡官兼所長 何易軒 交通警察大隊巡官

85

太平分局頭汴派出所巡官兼所長 黃思融 太平分局巡官

86

第一分局警務員(第八序列) 吳晨暄 大甲分局警務員(第八序列) (配合機關修編遞移警務員職缺不再遞補)

87

第四分局警務員(第八序列) 王旭鑑 第六分局警務員(第八序列)

88

第四分局警務員(第八序列) 廖鴻隆 本局政風室警務員(第八序列)

89

本局政風室警務員(第七序列) 劉世進 刑事警察大隊警務員(第七序列)

90

保安警察大隊警務員(第七序列) 魏克儉 第二分局警務員(第七序列)

91

第一分局警務員(第八序列) 柯豐田 第一分局大誠分駐所巡官兼副所長

92

第六分局警務員(第八序列) 劉凱萍 第六分局巡官

93

豐原分局警務員(第八序列) 裘景智 太平分局巡官

94

第三分局警務員(第八序列) 林崎嵩 霧峰分局四德派出所巡官兼所長

95

豐原分局警務員(第八序列) 廖敏男 東勢分局土牛派出所巡官兼所長

96

第二分局警務員(第八序列) 曾一峯 第四分局大墩派出所巡官兼副所長

97

豐原分局警務員(第八序列) 梁兆瑋 保安警察大隊分隊長

98

刑事警察大隊警務員(第八序列) 紀適華 大甲分局海墘派出所巡官兼所長

99

刑事警察大隊警務員(第八序列) 羅貫中 少年警察隊分隊長

100

第六分局警務員(第八序列) 廖宇平 和平分局和平派出所巡官兼所長

101

交通警察大隊警務員(第八序列) 邱猷結 太平分局太平派出所巡官兼副所長

102

刑事警察大隊警務員(第八序列) 劉峪銓 東勢分局巡官

103

第六分局警務員(第八序列) 許志弘 清水分局清泉派出所巡官兼所長

104

刑事警察大隊警務員(第八序列) 周鳳淑 第六分局巡官

105

交通警察大隊警務員(第八序列) 葉利德 第四分局巡官

106

婦幼警察隊警務員(第八序列) 林志堅 太平分局頭汴派出所巡官兼所長

107

婦幼警察隊警務員(第八序列) 吳世斌 大甲分局月眉派出所巡官兼所長

108

第一分局巡佐 莊英傑 第四分局警員

09

本局犯罪預防科巡佐 蕭傑隆 第三分局警員

110

第一分局巡佐 林泰宏 第二分局警員

111

第六分局巡佐 詹衛龍 第三分局警員

112

大雅分局巡佐 張永信 交通警察大隊警員

113

大雅分局巡佐 彭聖傑 第四分局警員

114

第六分局巡佐 高贊智 第六分局警員

115

第六分局巡佐 郭國雄 第六分局警員

116

豐原分局警務佐 林文傑 交通警察大隊警員

117

大雅分局巡佐 巫財烈 保安警察大隊警員

118

大雅分局巡佐 林慶華 豐原分局警員

119

第五分局警務佐 陳伸興 第二分局警員

120

大雅分局巡佐 黃俊棋 烏日分局警員

121

東勢分局巡佐 曾耀堂 第四分局警員

122

豐原分局警務佐 林祐賢 豐原分局警員

123

本局勤指中心警務佐 吳曲偉 第二分局警員

124

豐原分局警務佐 曾文裕 大甲分局警員

125

東勢分局警務佐 張景榮 太平分局警員

126

和平分局警務佐 許家銘 豐原分局警員