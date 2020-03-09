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南投今起10醫院停止探病 民眾白跑「沒問題」

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣10家醫院含醫院附設護理之家全面停止探病，不少民眾在進入醫院時都面臨嚴格的篩檢。記者黑中亮／攝影
南投縣10家醫院含醫院附設護理之家全面停止探病，不少民眾在進入醫院時都面臨嚴格的篩檢。記者黑中亮／攝影

今天起南投縣10家醫院（含醫院附設護理之家）全面停止探病，不少不知情民眾來到醫院才知不能探病，雖感到遺憾，但對疫情蔓延之際，也覺得到這個管制措施很好，對於院方請家屬親友改採視訊、通訊聯繫，表達肯定的配合意願，竹山秀傳醫院並指出，從防疫之初，院方就採取一般門診及急診分流方式，避免院內院內的群聚感染。

上午是提高醫院防疫標準的第一天，不少民眾在進入醫院時都面臨嚴格的篩檢，當被通知不能前往一般病房探視時，雖然覺得白跑一趟，廖小姐說，「不去醫院探病也好，因為對病人也不是好事，畢竟病人抵抗力弱，住院也需要休息。」王先生「配合政府，沒問題！」魏小姐也認為，「此時宣導探病用視訊，也可以達到探病的用意，很好！」

竹山秀傳表示，配合縣府宣布一般病房一律禁止探病，除加護病房、安寧病房及經主治醫師醫療專業同意者外，每日有特別的看視時段外，陪病（含照顧服務員）限一人，採實名制措施，並登記姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊，確實掌握旅遊史、接觸史。

有鑑於新冠肺炎疫情發展嚴峻，國內已有院內感染發生，竹山秀傳上午從入口就嚴格管制民眾戴口罩、酒精消毒、量體溫及登記TOCC資訊，配合院方分流機制，透過嚴格控管進出醫院之人員身分，將感染風險將至最低，保障病人安全就醫環境。

衛生局表示，縣內目前10家醫院皆有共識，部立南投醫院、部立草屯療養院、榮總埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、曾漢棋醫院、中醫附設醫院草屯分院、東華醫院，包括含醫院附設護理之家計17家，實施禁止探病措施，同時在衛生局網站及各醫院網站、出入口及公告處公告，請民眾防疫期間配合規定。

南投縣10家醫院含醫院附設護理之家全面停止探病，不少民眾在進入醫院時都面臨嚴格的篩檢。記者黑中亮／攝影
南投縣10家醫院含醫院附設護理之家全面停止探病，不少民眾在進入醫院時都面臨嚴格的篩檢。記者黑中亮／攝影

衛生局 疫情 埔里 新冠肺炎

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