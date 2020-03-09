中台灣成立觀光聯盟 瞄準紓困預算

在台中市觀光旅遊局推動下，中、彰、投、苗於9日正式成立「中台灣觀光推動聯盟」。台中市觀旅局長林攸淇指出，將透過聯盟整合，共同爭取中央補助；苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，期待這一波疫情過去，深蹲後能迎接景氣回升。

與會者除觀光局處主管，也包括各縣市觀光產業代表共約70人。林筱淇表示，4縣市各具不同的觀光資源優勢，成立聯盟可以發揮整合效益，提振中台灣整體觀光發展。南投縣觀光處長王源鍾說，從遊客需求面看，4縣市發揮團隊力量，觀光資源互補，使遊程豐富化。

彰化縣城市暨觀光發展處長田飛鵬說，此次疫情衝擊的第一線是觀光業，但隨之受重創的包括餐旅業、農業等，彰化擁有許多觀光工廠與休閒農場，也是重要農業縣。但觀光工廠及休閒農場非屬傳統定義的觀光產業，未能納入振興觀光紓困計畫中，希望透過此一平台，向中央反映爭取適當的纾困與振興資源。

林彥甫表示，苗栗近期受疫情影響，大型婚宴館在2月份就退訂200餘桌，旅宿業績衰退3成，團客退訂更高達9成，災情不小。期望透過跨縣市聯盟，結合各縣市資源，帶動區域觀光整體效益。

據指出，受疫情影響，中央補助地方度過景氣難關，主要以區域性整體產業為優先，而非以單一縣市為主；過去林佳龍時代即有中台灣觀光產業聯盟的建立；此次台中市結合4縣市成立中台灣觀光推動聯盟，首要任務也意在以團體力量爭取中央紓困補助。

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