清明掃墓祭祀人潮分流 南投縣籲暫停大型法會

因應清明掃墓將至，南投縣政府鑑於民眾將會密集前往公墓及納骨堂（塔）掃墓祭祀，為防範新冠肺炎疫情擴大，避免群聚感染，已建議各鄉鎮及納骨塔業者暫停辦理大型清明祭祀法會，改採小型祭祀法會或簡要祭祀儀式，並宣導民眾提前掃墓，或於平日進行掃墓祭祀，分流祭祀人潮，避免聚集。

民政處長吳燕玲指出，不同於院轄市有公營的納骨塔，南投縣內公墓及納骨塔屬於各鄉鎮市公所，及納骨塔業者經營，縣府很難一致性要求所有納骨塔全面配合限制開放民眾祭祀，因此於上周末已函文建請規畫防疫措施，在清明掃祭祀先人前，納骨堂（塔）應於民眾祭祀期間保持空氣流通及環境整潔，並適時消毒，於納骨塔出入口備妥酒精供民眾使用，人員進出建請量測體溫，勸導民眾配戴口罩。

吳燕玲並說，南投縣上周基於防疫一級開設，民政處已各鄉鎮公所及納骨塔民營業者，宣導民眾提前掃墓，或於平日進行掃墓祭祀，分流祭祀人潮，避免聚集外，掃墓祭祀時，儘量配戴口罩，於納骨塔內不宜停留過久，並與他人保持適當距離外，並於適當處所設置告示牌，提醒民眾做好相關防疫措施，同時建議暫停辦理大型清明祭祀法會，改採小型祭祀法會或簡要祭祀儀式辦理。

而在接到南投民政處通知後，南投、草屯、集集、鹿谷等多個鄉鎮公所都表示會配合宣導，但目前各納骨塔原本就有戶外搭棚設供桌，讓民眾擺放祭品，且紙錢都是集中載往集中焚燒，因此仍會在做好防疫準備下，開放民眾祭祖。