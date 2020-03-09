疫情衝擊營業額腰斬 台中傳統市場請神明駐駕

受到武漢肺炎疫情影響，台中市北區上景興傳統市場營業額下滑3到5成，市場攤商今天請來有屠宰業守護神之稱的玄天上帝駐駕，希望疫情趕快消除，大家生活回歸正常。

已有20年歷史的上景興傳統市場，市場內約有上百攤位，豬肉攤商鄭茂祥表示，從事販售豬肉已經23年，過去1天的營業額大約2萬元，受到疫情影響，現在營業額1天只有9000到1萬元，整體營業額被腰斬。

針對營業額大幅下滑，鄭茂祥說，雖然疫情發生後，許多家庭都減少外食，增加在家用餐，但因為餐飲業生意不好，前來傳統市場大宗採購的餐飲業者急遽減少，再多的家庭採買量還是無法與餐飲業者大宗採購相比，造成營業額大幅減少。

台中市多家知名的傳統市場都有各自神明駐駕，例如建國市場是供奉媽祖、台中市第二市場是關聖帝君，東興市場是供奉張飛，鄭茂祥說，為了安定人心，市場今天也請來屠宰業祖師爺玄天上帝駐駕，希望能夠消災避禍，度過疫情難關。