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員林聯誼報名男秒殺額滿 女報名費減半仍掛零

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所將舉辦未婚聯誼活動，今天開放報名，一大早就有不少人到公所排隊報名。圖／員林公所提供
彰化縣員林市公所將舉辦未婚聯誼活動，今天開放報名，一大早就有不少人到公所排隊報名。圖／員林公所提供

彰化縣員林市公所4月25日將舉辦未婚聯誼活動，今天開放報名，有人6點多就到公所排隊，不到9點60位男生名額已額滿，但女生報名仍掛零，由於每年報名都是男多於女，為了鼓勵女生報名，今年女生報名費減半成600元，員林市長游振雄說，如果參加公所聯誼活動，未來有緣成眷屬者，公所還會為新人獻上賀禮。

員林市公所舉辦的未婚聯誼活動已邁入第8年，每年男生名額都是秒殺，今天搶到頭香的是來自台中市37歲的邱先生，他是一早就出門搭清晨5點半的火車，6點多就到員林市公所，希望搶到名額，有機會找到自己的人生伴侶。

員林市長游振雄說，以往男女的報名費都是1200元，由於每年女生人數都比男生少，所以今年特別將女生報名費減半，現代人的生活習慣改變，更多的宅男宅女，雖讓宅經濟崛起，但許多青年男女也因此忽略了追求愛情、幸福的時間點，希望舉辦聯誼活動，可讓青年男女有更多創造良緣的機會。

今年承辦的員青獅子會也以短片方式宣傳，拍攝包含員林公園、光明商圈等場景，製造浪漫的氛圍，透過鏡頭呈現男女雙方相遇、相知、相惜的甜蜜，由員林市長游振雄在劇中為男女間牽起紅線，呼籲未婚男女把握機會踴躍報名，拓展交友圈，提起勇氣把握創造幸福的機會。

「幸福來敲門」員林市聯誼活動將於4月25日於圓林園、食觀天下婚宴會館舉辦，今年報名條件放寬至25到45歲未婚男女(64年次至84年次)，需有正當職業並無婚姻紀錄，即日起至3月21日於員林市公所文化觀光課報名。

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