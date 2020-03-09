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2男違居家檢疫至少罰10萬元 南投新法開罰首2例

中央社 / 南投縣9日電
南投縣長林明溱表示，疫情嚴重影響旅館、餐廳業績，業者苦不堪言，希望能對業者調降房屋稅。 圖／聯合報系資料照片
南投縣長林明溱表示，疫情嚴重影響旅館、餐廳業績，業者苦不堪言，希望能對業者調降房屋稅。 圖／聯合報系資料照片

南投縣府民政處統計，有2人違反居家檢疫外出遭查獲，移請衛生局裁處，衛生局將依肺炎防治特別條例開罰至少新台幣10萬元，也成為特別條例公布後，南投遭新法開罰的首2例。

南投縣政府今天召開縣務會議，衛生局長黃昭郎向縣長林明溱報告，由於先前違反居家檢疫規定是在嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例公布前，因此是依傳染病防治法開罰3件共17萬元，分別為15萬元、1萬元、1萬元。

黃昭郎表示，被罰15萬元的是埔里鎮一名吳姓男子，吳男從中國返台後，違反居家檢疫規定，兩度擅自外出遭查獲，甚至還想去環島，因此遭重罰15萬元。

另外，一名荷蘭籍男子在南投住宿，並開車經中橫公路前往花蓮，也依違反居家檢疫規定遭攔阻，但荷蘭男子主張「入境未被告知須配合居家檢疫」，經相關單位查明，南投縣衛生局未開罰。

民政處長吳燕玲指出，至3月7日止，南投居家檢疫案例累計629人、解除監測517人，尚有112人列管，其中無故失聯的2人，已於7日及8日分別在外縣市找到，幸2人並無武漢肺炎症狀，將移請衛生局裁罰，肺炎防治特別條例上路後，最低可罰新台幣10萬元。

黃昭郎也說，衛生局畢竟屬於防疫單位，局內人員也禁止出國旅遊。林明溱聽取後則表示，縣府所有局處、各級所有人員「防疫期間最好不要出國」，請假單若送到縣長室，「我一定不會核准」，會嚴格管控縣府員工出國旅遊。

林明溱也表示，疫情嚴重影響旅館、餐廳業績，業者苦不堪言，希望能對業者調降房屋稅，目前營業、私人醫院、診所、自由職業事務所等使用的房屋稅率，南投縣是3%，希望可減為等同非自住的住家用稅率1.5%，建議中央補助縣府，或直接給業者。

林明溱說，為避免疫情擴大，縣府出入口派員對訪客量體溫、噴酒精消毒，本週也將加強管制措施，統一在縣府大門口量體溫並登記訪客姓名，若有發燒等不適症狀就協助就醫，希望民眾配合。

衛生局 居家檢疫 林明溱 新冠肺炎

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