怕棺材本沒了！彰化再爆和美老人會互助會財務危機

老人會互助會財務吃緊問題連環爆，繼彰化市老人會附設往生互助會後，和美老人會互助會也因入不敷出，和美老人會互助會會員擔心拿不回棺材本，約有兩百名會員今天上午到老人會關切，強調如果互助會解散，要求拿回原繳會費的8成做為解散費。

彰化縣政府社會處表示，彰化縣目前有13個老人會或者社團成立老人互助會，均未依法申請登記，互助會宗旨主要是只要有互助會會員往生，由每位會員繳納一定金額互助金，卻因隨著歲月推移，會員數減少，收入大減，在入不敷出下，逐漸無法負擔支出，先是彰化市老人會附設往生互助會辦理清算，和美老人會互助會同樣出現財務狀況，會員因權益受損群起抗議。

彰化縣政府社會處副處長陳素貞說，由於縣內老人互助會都未向縣府申請核備，民眾要加入時，從目前互助金衍生的問題，應考量到是否加入，避免權益受損，如果加入後，發生權益受損，建議檢具當時繳費收據，循司法途徑解決。

和美老人會互助會是在1990年成立，只要會員往生，每位會員就繳100元，往生者可領到30萬元互助金，會員最多達4千多人，但隨著老人凋零，目前只有2700多人，造成收入減少，支出卻增加，因此決定4月1日起調降原發放金額的8成，有會員表示從創會就繳了，迄今少說也快40萬元，如今，互助會發生財務問題，即擔心 棺材本拿不回來。

和美老人會互助會約200名會員今天上午到和美老人會關心互助金問題，和美老人會會長謝式穀到場說明，他說，互助會會員人數從4千多人到目前的2千多人，收入減少，支出卻沒限制，在彰化市老人會往生互助會辦理清算後，引起和美老人會互助會員恐慌，擔心老本沒了，互助會因此召開理監事會，調降發放金額，如果不降，互助會不到一年就會倒。

包括和美鎮長阮厚爵、縣議員賴清美等人都到場關心，賴清美說，老人家繳的互助金都是平時省吃儉用而來， 都是他們的棺材本，希望相關單位 妥善解決，以保障會員的權益。