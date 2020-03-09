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環署撤銷中市行政處分未報政院 蔣萬安批護航中火

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台中火力發電廠。本報資料照片
台中火力發電廠。本報資料照片

環保署2月25日撤銷台中市府環保局廢止中火2、3號機操作許可證的行政處分，引發外界討論。國民黨立委蔣萬安今天在立院表示，環保署逕行撤銷台中市府環保局行政處分，但台中市府環保局上級機關應是台中市府，且應要等到行政救濟程序結束才可撤銷行政處分，也沒有先報請行政院，質疑環保署違法護航中火。

環保署長張子敬強調，台中市府環保局是依空汙法對中火開罰，而空汙法主管機關是環保署，若台中市府環保局是依照地方自治條例開罰，上級機關才是台中市府。至於為何沒等到行政救濟程序結束才撤銷處分，是因台中市府環保局廢止機組許可證將造成較大影響，未來更可能面臨國賠問題。

環保署2月25日依行政程序法117條撤銷台中市府環保局對中火的行政處分，據該法規定，違法行政處分須於法定救濟期間經過後，原處分機關或上級機關才得撤銷。蔣萬安質疑，此案已進入訴願程序，訴願後也可能進入行政訴訟，都還在法定救濟期間，環保署撤銷處分時也深明程序，仍逕行撤銷。

張子敬表示，已跟相關專家討論過，即使法定救濟期間未過，但發現違法也可以撤銷，「這件事我們也很難」，原則要支持下級機關執法，但下級機關違反法令，上級機關只好依法撤銷。

蔣萬安說，行政處分是否違法可再討論，但問題是沒等到救濟期間過去就撤銷，「連等都沒有等」，還越過上級機關台中市府，顯然違法行政程序法。

張子敬說，因台中市府環保局已廢止許可證，機組停下來造成的傷害更大，「沒辦法等到訴願完成再做」，尤其台化跟彰化縣府過去有相關糾紛，現在在走國賠程序，對一般公務員造成很大壓力，此案可能走相同的路，「才說我很難，否則可以當好人不要處理」。

地方制度法也規定，直轄市政府辦理自治事項違背憲法、法律或基於法律授權法規者，由中央各該主管機關報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止其執行。張子敬坦承，撤銷一案沒有報行政院，蔣萬安質疑，「到底是什麼原因讓環保署站出來護航？」張子敬則強調，「不是護航，是依法行政」，

立委楊瓊瓔高分貝怒罵，「中火撤照案，環保署憑什麼撤銷？」而且還是當天晚上6時30分突然傳來一紙電子公文，「有跟台中市府talk talk嗎？晚上發文怕人看嗎？」張子敬則說，因為6時30分還沒下班，事前也跟台中市府多次提醒過。

台中市 環保署 中火

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