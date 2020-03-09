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影／防疫如同電影情節 豐原醫院醫護改編海報宣導防疫

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
衛福部豐原醫院今天以電影海報宣傳手法，宣導防疫重要。圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院今天以電影海報宣傳手法，宣導防疫重要。圖／衛福部豐原醫院提供

新冠肺炎疫情燒至今兩個多月，觀光、遊憩產業都受影響，民眾看電影意願也受影響，衛福部豐原醫院臉書今天PO出改編電影海報，如藝人阿KEN將在白色情人節推出「戀愛ing」，海報改成醫護「上工ing」持續對抗疫情，提醒民眾進入院區戴口罩、勤洗手，是保護守則。

豐原醫院急診室主任林技政表示，防疫如同電影，每次上演的故事情節發展都不一樣，如指揮中心發佈沒有新增案例就像上演喜劇、但隔天指揮中心如果發佈新增案例，案情的走向也會跟著改變。

他說不論上演的是什麼劇情腳本，面對走進來的病患，醫護不變的是做該做的事，電影宣傳海報只是要讓民眾知道，此刻該注意的是什麼、未來的走向是什麼、大家可以怎麼做防範。

豐原醫院護理師表示，以往的海報多以正經八百的政令為主，時代改變宣導也不能一層不變，只要是正面的防疫宣導，以另類的方式讓大家知道，能達到正面宣傳效果，也不失醫護專業、還能讓大家看見他們的另一面。

豐原醫院強調，防疫期間，進入醫院戴口罩、勤洗手是保護守則，探病改以視訊方式，可以讓照顧者跟病患都能好好休息，也能減少感染風險。

電影 疫情 口罩

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