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植樹節捐發票！中部4縣市送1萬3200株苗 每人可領5株

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
林務局南投林管處今年將於植樹節上午10時在本處及轄屬埔里、竹山、丹大、水里、台中等5個工作站，以及雲林林內分站及彰化田中分站發出13200株苗，每人可領5株。圖／南投林管處提供
林務局南投林管處今年將於植樹節上午10時在本處及轄屬埔里、竹山、丹大、水里、台中等5個工作站，以及雲林林內分站及彰化田中分站發出13200株苗，每人可領5株。圖／南投林管處提供

植樹節將至，林務局南投林區管理處為響應今年植樹月「森活大樹聚」主題，3月12日植樹節當天將在本處及轄屬工作站、林內分站及田中分站等8處辦理捐發票換樹苗，上午10時將發出1萬3200株苗，每人可領5株，歡迎民眾領取栽種。

南投林管處指出，過去植樹節捐發票換樹苗大多只在本處及轄屬5個工作站，但今年首度加入雲林林內分站及彰化田中分站，因此共8處地點同步開放讓民眾憑1至3月發票換苗，1張可換1株，1人限領5株，不接受預約保留，送完為止。

今年在樹苗上，林內分站及田中分站將發放蘭嶼羅漢松、台灣肖楠和七里香，本處及5個工作站則有赤楠、厚葉石斑木、桃實百日青、七里香、黃梔花和桃金孃，但本處再加發山芙蓉，但種樹得適地適木，建議依苗木特性和自身需求挑選，可上林管處網站http://nantou.forest.gov.tw/業務公告區先行查閱，特性及發換地點。

南投林管處表示，今年8處兌換點共準備1萬3200株苗，其中本處最多有3000株，田中和林內分站最少僅各發放100株，剩下的埔里、竹山、丹大、水里、台中等5個工作站則各有2000株，屆時依排隊順序，先到可先挑選自己喜愛的樹種。

只是，今年活動碰上新冠肺炎疫情延燒，現場也將加強防疫措施，林管處表示，工作人員會全程戴口罩，提供酒精消毒雙手，宣導有發燒、上呼吸道感染等症狀者勿排隊，並引導排隊人員相隔1公尺，發票則直接投入箱子，降低人員接觸。

此外，南投林管處長李政賢也提到，推動國產材利用是當前重要的林業政策，因此今年除捐發票贈苗，更串連中部5大教育及學術單位共同宣導台灣肖楠、紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣杉等台灣五大針葉樹，讓民眾瞭解台灣林業特性。

活動當天將由仁愛高農森林科介紹台灣肖楠，中興大學附設農校介紹紅檜，台灣大學實習木工廠介紹台灣扁柏，特有生物保育中心介紹香杉，中興大學森林系進行台灣杉推廣，歡迎對林業、森林系或木材有興趣的愛好者和一般民眾聆聽瞭解。

林務局南投林管處今年將於植樹節上午10時在本處及轄屬埔里、竹山、丹大、水里、台中等5個工作站，以及雲林林內分站及彰化田中分站發出13200株苗，每人可領5株。圖／南投林管處提供
林務局南投林管處今年將於植樹節上午10時在本處及轄屬埔里、竹山、丹大、水里、台中等5個工作站，以及雲林林內分站及彰化田中分站發出13200株苗，每人可領5株。圖／南投林管處提供

植樹節 中興大學

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