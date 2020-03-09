撤銷中市府對中火行政處分 環保署長首度表態

環保署2月25日撤銷台中市府廢止中火2、3號機操作許可證的行政處分，引發外界討論。環保署長張子敬今首度對此表態，表示廢止許可證導致機組不能操作，將造成較大衝擊，且台中市府確有違法，才會因此撤銷台中市府行政處分。

台中市府環保局廢止中火2、3號機操作許可證，環保署指錯誤引用空汙法、違反信賴保護原則要求撤銷，依行政程序法撤銷台中市府對中火的行政處分。

過去罕見有環保署直接撤銷地方環保局的行政處分，張子敬今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會時受訪表示，推動環保要依法執行，若只是處以罰鍰沒有如此急迫的衝擊，可以照行政程序救濟進行，但這次台中市府已經廢止中火許可証，機組不能操作，影響比較大，環保署應做適當處理。

張子敬說，台中市府行政處分違法所以才做適當處理，否則若產生更大影響，行政救濟也會來不及。台化跟彰化縣府也有類似爭議，台化正在走國賠訴訟程序，張子敬說，過去也曾經要調解台化跟彰化縣府爭議，但沒成功，「這次不能這麼做，牽涉國賠對基層公務員是很大影響」。

另外，環保署環評會議今年首見動用旁聽條例及閉門會議，兩度拒絕民間團體直播，挨批後宣布未來所有環評會議都由官方直播。張子敬指出，環保署過去因為硬體設備關係，只有重要場次才直播，先前的直播爭議是因為直播民眾拍攝委員，讓委員覺得不舒服。經過協調後，已改善會議室的直播設備，所有環評會議都會直播，但還是不希望民眾個別拍攝委員。