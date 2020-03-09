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撤銷中市府對中火行政處分 環保署長首度表態

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天請環保署長張子敬報告業務概況。記者吳姿賢／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天請環保署長張子敬報告業務概況。記者吳姿賢／攝影

環保署2月25日撤銷台中市府廢止中火2、3號機操作許可證的行政處分，引發外界討論。環保署長張子敬今首度對此表態，表示廢止許可證導致機組不能操作，將造成較大衝擊，且台中市府確有違法，才會因此撤銷台中市府行政處分。

台中市府環保局廢止中火2、3號機操作許可證，環保署指錯誤引用空汙法、違反信賴保護原則要求撤銷，依行政程序法撤銷台中市府對中火的行政處分。

過去罕見有環保署直接撤銷地方環保局的行政處分，張子敬今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會時受訪表示，推動環保要依法執行，若只是處以罰鍰沒有如此急迫的衝擊，可以照行政程序救濟進行，但這次台中市府已經廢止中火許可証，機組不能操作，影響比較大，環保署應做適當處理。

張子敬說，台中市府行政處分違法所以才做適當處理，否則若產生更大影響，行政救濟也會來不及。台化跟彰化縣府也有類似爭議，台化正在走國賠訴訟程序，張子敬說，過去也曾經要調解台化跟彰化縣府爭議，但沒成功，「這次不能這麼做，牽涉國賠對基層公務員是很大影響」。

另外，環保署環評會議今年首見動用旁聽條例及閉門會議，兩度拒絕民間團體直播，挨批後宣布未來所有環評會議都由官方直播。張子敬指出，環保署過去因為硬體設備關係，只有重要場次才直播，先前的直播爭議是因為直播民眾拍攝委員，讓委員覺得不舒服。經過協調後，已改善會議室的直播設備，所有環評會議都會直播，但還是不希望民眾個別拍攝委員。

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