疫情影響 樂成宮集團結婚對數少兩成五

財團法人台中樂成宮與貝思特婚紗業者共同合辦，2020(愛你愛妳)第三屆集團結婚，昨天在樂成宮登場，原取雙雙對對萬年富貴的88對佳偶因武漢新冠疫情影響，75對報名，現場有67對佳偶締結連理。

新人張智凱、張雅珊都在北部擔任矯正工作的公務員，希望在家鄉的樂成宮旱溪媽祖、親友的見證下結婚，讓樂成宮月老為彼此締結良緣、永浴愛河。

新人邱茂銓、游明麗去年參加「樂見真愛成就幸福」月老慶生締佳緣活動認識，交往不到一個月就決定要要在兩人相識的樂成宮互訂終身。步上紅毯的佳偶。

高其綺、呂能凱兩人相識3年，兩年前參加姑姑在樂成宮舉辦的第一屆集體結婚，許下諾言決定今年在樂成宮媽祖和月老的見證下完成終身大事。

董事長郭松益表示，集團結婚的趨勢已漸漸的取代傳統習俗婚禮，結婚新人無須張羅一切，輕鬆迎接人生一大盛事，婚紗公司統籌辦理，神聖婚禮儀式，是許多年輕人結婚的第一選擇。

集團結婚承辦單位：貝思特婚紗提供婚禮當天白紗、捧花、化妝造型、12禮嫁妝，更贈送男女真鑽對戒一對。樂成宮加碼贈送黃金999近5分的金鏟子(好孕到)墜鍊.並可摸彩峇厘島5天4夜蜜月行程配套，50吋LED彩色電視機等家電等，活動費用是1萬8888元。

樂成宮也稱為旱溪媽祖廟，國家三級古蹟，香火鼎盛，眾多單身者丶情侶到此祈求月老星君見證與賜福更是首選，每年的未婚聯誼活動規模不小。