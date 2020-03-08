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春天限定！黃花風鈴木掀熱潮 中部賞花熱點看這裡

聯合報 / 記者賴香珊陳秋雲游振昇林宛諭／南投即時報導
台中市就近在南屯文心森林公園、東區樂成、西屯文修、北屯廍子和廍興等公園就可欣賞黃金風鈴木。圖／台中市建設局提供
台中市就近在南屯文心森林公園、東區樂成、西屯文修、北屯廍子和廍興等公園就可欣賞黃金風鈴木。圖／台中市建設局提供

春天限定的黃花風鈴木盛開，台中市提供賞花地圖，北屯廍子、廍興丶東區樂成、西屯文修及南屯文心森林公園等成了「黃金公園」，台中后里馬場沿途、南投縣草屯富昌路、彰化縣芬園彰南路和溪州中山路旁也有花可賞，花期約至3月底。

台中市建設局長陳大田指出，春天限定的黃花風鈴木美景從2月底綻放，中部現在正是欣賞黃花風鈴木的最佳時刻，花期約為1個月，市府為此提供賞花地圖，讓民眾按圖賞花，也持續推動「台中美樂地」計畫，加強公園硬體設施和綠美化。

而台中市目前最佳的黃花風鈴木遊賞點，北屯區廍子公園是該地區最大的公園，占地廣闊，周邊廍子路、景賢路也是成排風鈴木，最具代表，花季時常有人野餐，公園內有兒童遊樂設施，適合親子同遊。

另北屯廍興公園周邊的太順路行道樹，東區樂成公園、西屯文修公園及南屯文心森林公園也有種植黃花風鈴木，目前金黃盛開，全成了「黃金公園」；此外，通往后里馬場沿路也正盛放，尤其是馬場大門右前方，整片黃金花海，漂亮又浪漫。

南投縣草屯鎮南開科大、富功國小的富昌路旁也黃金美景，更因種在城區人行道兩側，搭配附近洋房或建築，景致構圖更勝一般郊區花景，帶有些許異國風情，受到民眾喜愛搶拍，但近期已稍微凋零，不過鎮內鳳凰花、阿勃勒可望接力綻放。

此外，北彰化芬園鄉彰南路從寶藏寺延伸到寶山社區栽種約600株黃花風鈴木，南彰化溪州鄉中山路至雲林縣西螺大橋則約栽有400株，因今年大爆花分別成為長達5公里、3公里的「黃金大道」，而其花期約20多天，粗估可開到3月底。

台中市后里馬場路，通往馬場的路上，沿路兩旁現在開滿黃花風鈴木，整片黃金花海，漂亮又浪漫。記者游振昇／攝影
台中市后里馬場路，通往馬場的路上，沿路兩旁現在開滿黃花風鈴木，整片黃金花海，漂亮又浪漫。記者游振昇／攝影
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。圖／本報資料照
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路儼然「黃金大道」。圖／本報資料照
南投縣草屯鎮南開科大、富功國小的富昌路旁黃花風鈴木上週亮麗盛綻成「黃金大道」，再來將換鳳凰花、阿勃勒接力登場。圖／本報資料照
南投縣草屯鎮南開科大、富功國小的富昌路旁黃花風鈴木上週亮麗盛綻成「黃金大道」，再來將換鳳凰花、阿勃勒接力登場。圖／本報資料照

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