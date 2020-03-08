聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍綠地方黨部人事大地震 南投縣主委恐都換人
國民黨主席補選結果昨出爐，世代交替聲浪起，民進黨各縣市黨部主委也將改選，藍綠地方黨部人事將異，其中民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠不留任，執行長張明和可望上陣；藍營主委楊麗川不排除請辭，但不是現在，如何交棒仍待研議。
國民黨立委江啟臣昨以4萬6000多票大幅差距勝出，不少地方黨部主委宣布世代交替，讓年輕人接手，南投縣主委楊麗川也不排除請辭；他表示，不戀棧主委職務，但倉促交棒也不妥，因此待黨主席明天交接就職，再行研議交棒方式為宜。
楊麗川說，擔任縣黨部主委本來就不在人生規劃內的工作，但接受黨內指派扛下職務，因此本來就做好隨時離開的準備，不管是請辭或卸任，只要在對的時間卸下都不戀棧，但不是丟了就跑，因此不是現在走人，待江主席上任再討論交棒。
而南投縣黨部人事大地震的，可不只國民黨，民進黨也因地方黨部主委即將改選，
南投縣黨部主委蘇昱誠確定不留任，蘇表示，黨內人事最希望的就是「以和為貴」，避免傷和氣，經詢參選意願後，可望改由目前的縣黨部執行長張明和接棒上陣。
蘇昱誠說，民進黨南投縣黨部主委過去罕有連任的，而他也已經歷九合一大選、五合一選舉，階段性任務均已達成，當過了就盼給他人學習的機會，針對將到來的縣主委改選，現在的執行長張明和已表達意願，沒有意外的就會由他來接棒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言