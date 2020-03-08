傳二林分室官舍將拆 文化局：警局無拆除計畫

彰化縣文化局今天表示，有關二林分室官舍，彰化縣警察局目前未進行處分，也無拆除計畫，目前無遭拆除疑慮，且經現場勘查及召開審查會議，加上地主無保存意願，不列冊追蹤。

臉書（Facebook）粉絲專頁「文化資產報報」指出，位於二林武德殿後方的「原二林支廳支廳長官舍」（後成為二林分室官舍）將被彰化縣文化局、彰化縣警察局聯手「殺害」；案經公民提報文化資產，現勘結果竟以「修復不成，反成新建，且修復經費龐大，有排擠其他古蹟或歷史建築預算後果」，反對官舍成為文化資產。

對此，彰化縣政府文化局今天回應表示，為強化保存文化資產，去年1月、12月曾函知所屬機關、彰化縣各級學校、公營單位等，有關縣轄興建完竣逾50年建築物或公有土地上建造物處分前，應依文化資產保存法規定，函知縣府辦理文化資產價值評估。

有關二林分室官舍，文化局指出，彰化縣警察局目前未進行處分，也無拆除計畫，也未函報縣府辦理文化資產價值評估，因此，目前無拆除疑慮。

關於「文化資產報報」指民眾套疊地圖證明二林分室官舍為「支廳長官舍」，文化局指出，經查圖片為台南灣裡支廳長宿舍圖說案例，非二林分室附屬官舍。

文化局表示，網路社群「文化前進實驗室」去年12月18日提報彰化縣「二林分室附屬官舍」為歷史建築案，縣府今年2月21日辦理彰化縣二林分室附屬官舍文化資產價值評估會議，聘請5名文資委員現場勘查，接著再到彰化縣立圖書館召開審查會議。

文化局指出，經查二林分室附屬官舍建物牆體原有磚塊尺寸、木構件材料，研判應為日治中後期構造物，屬地方一般文官宿舍，建築形式經研判非高等官舍作法，屬管理員的小家屋，且經多次修繕改建，導致內部格局與原裝修材質大多改變。

文化局表示，建物現況外觀、內部裝修損毀嚴重，構造雖尚保存屋頂屋架、門窗、棚袋、入柙等原構件，但因無人居住，已遭蟲蛀腐蝕，且屋頂瓦作及門窗上方雨庇斜撐曾修改，部分改為水泥瓦，室內隔間牆也改過，難完全追蹤原貌，無藝術、科學、技術史等特色。

文化局指出，這座建物為私人地上物，地主無保存意願，無再利用計畫與使用思考，推估勉強修復新建的經費必然過大，可能排擠其他古蹟或歷史建築預算，依歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法，審查結果未具備基準，決定不列冊追蹤。