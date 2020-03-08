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南投副縣長踩點移工熱區 「帶」口罩發送被包圍

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣副縣長陳正昇（中間藍襯衫者）今踩點外籍移工集中熱區宣導防疫，因「帶」口罩且加碼發送口罩套，受到移工熱烈歡迎，被包圍爭相領取。記者賴香珊／攝影
南投縣副縣長陳正昇（中間藍襯衫者）今踩點外籍移工集中熱區宣導防疫，因「帶」口罩且加碼發送口罩套，受到移工熱烈歡迎，被包圍爭相領取。記者賴香珊／攝影

新冠肺炎疫情升溫，為讓外籍移工瞭解我國防疫措施，南投縣政府印製英、越、泰、印尼等多國語言海報加強宣導，副縣長陳正昇今更赴移工集中熱區發文宣，盼強化落實其防疫觀念，更因「帶」口罩和口罩套加碼發送，而被移工熱烈包圍。

縣府社會處指出，全縣外籍移工有13520人，其中產業類型達7146人，從事社福長照則為6374人，考量外國人士因返鄉出入境，且國情致生活習慣不同，為加強防疫工作，看準假日前往移工聚集商店宣導，張貼分發多國語言防疫文宣。

副縣長陳正昇今下午更親自率隊，帶領衛生局、社勞處人員到各個外籍移工集中熱點，涵蓋商店、小吃部等場所，除發放文宣，並找翻譯宣導做好個人衛生及防疫措施，更因加碼發送口罩套大受歡迎，在場移工爭相領取，甚至直播發送過程。

陳正昇說，新冠肺炎傳染性高，致使疫情持續升溫，為讓防疫工作更全面，縣府串連中央鎖定外籍移工區塊，印尼駐台北辦事處專員因此撥冗參與協助，盼透過強力宣導，讓移工更深入了解與認識該疾病，盡力將把疫情蔓延危機降到最低。

印尼移工莉莉則說，台灣公務員能關注移工健康令人感謝，從印尼文宣傳單充分了解如何防疫，還拿到口罩跟口罩套，現在知道如何正確防疫，未來去人多的地方或醫院都會戴口罩，有呼吸道不舒服等疑似症狀就向雇主或撥專線通報求助。

社會及勞動處表示，後續仍會針對移工常出入商家及移工宿舍聯合稽查等機會加強宣導和防疫檢查作業，雇主也應落實移工防疫措施；衛生局則提醒民眾，防疫通報不分國籍，如有疑似病況均可撥打1922、1955或049-2220904等專線反映。

移工 口罩 衛生局

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