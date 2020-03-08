員林12里停水9小時 魏明谷：改接管線並開放籃球場

自來水公司將進行員林原水受水池新舊管線改接工程，員林市共有12里及大村鄉黃厝村將於3月9日晚間9時到10日上午6時，停水9小時，台灣自來水公司董事長魏明谷說，9個小時的不便後，除了可提升用水品質，受水池上方還做成籃球場，未來將開放提供做為民眾休閒空間。

魏明谷在臉書提醒大家，自來水公司將進行彰化縣員林市原水受水池新舊管線改接工程，請大家先儲水備用，員林1200噸受水池是將山腳路和員水路以北的七口井地下水收集到受水池，受水池上方及周邊會增設籃球場，籃球場圍欄還精心彩繪，還有兒童遊憩設施等，適合全家來休閒。

魏明谷臉書影音介紹受水池

員林營運所供水轄區停水及降壓區如下：

停水區域：員林市西東里、浮圳里、中東里、湖水里、出水里、南東里、東北里、鎮興里、振興里及大峰里等範圍約5094戶。

降壓區域：員林市三條里、忠孝里及大村鄉黃厝村等約4125戶。

為方便民眾臨時用水所需，共架設臨時供水站5處，地點為員林市山腳路二段600號前(天化宮)、山腳路四段30號前(鎮興廟)、山腳路四段212號前(東山國小)、員林市山腳路三段280巷口及員林市山腳路五段232號前。