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台中移工逾11萬 勞工局今起在車站商圈加強宣導防疫

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市勞工局等單位到台中火車站周邊加強宣導防疫措施。圖/勞工局提供
台中市勞工局等單位到台中火車站周邊加強宣導防疫措施。圖/勞工局提供

台中市火車站及附近商圈是外籍移工的最愛，保守估計上萬人次移工出入。市府勞工局沿路發傳單加強宣傳。移工最擔心買不到口罩，另煩惱如工廠有確定病例停工，怕薪水沒著落。

台中市人口數281萬人，移工10萬9千多人居全國第二多，假日常吸引中部鄰近地區民眾至台中消費，加強宣導防疫更形重要。

台中市府跨機關組「勞工健康防疫關懷小組」勞工局邀集交通局、經濟發展局、建設局、水利局及台鐵台中運務段等機關，透過移工來源國(越南、印尼、泰國及菲律賓)雙語人員，今天首波從火車站周邊、公車站、站前商圈等地沿路向移工宣導加防疫觀念，將分批到東協廣場、綠川區域、台中公園、復興路商圈、各工業區等地點持續宣導。

勞工局外勞事務科張嘉珮科長今天上午8點帶隊，與各相關機關的工作人員分發雙語版本的「保護自己也保護他人，協助防疫可以怎麼做」及「1922防疫專線與1955勞工諮詢申訴專線」手持牌，從台中火車站出發，沿路向勞工朋友解說。

圖卡醒目簡單圖示讓勞工一目瞭然，提醒移工養成量體溫的習慣、減少觸摸掩口鼻、勤洗手、若有發燒咳嗽及呼吸急促等症狀，就醫完後務必在家休息，不要到公共場所，記得妥適處理口鼻分泌物等措施，保護自己也保護他人。

張科長說，例行性訪查會將資訊帶給家庭看護工或家庭幫傭，針對廠工部分也透過訪查及就業服務商業同業公會合作宣傳。另運用網路平台及相關移工群組、移工母國駐台辦事處丶清真寺丶天主教台中聖母堂管道傳達給移工朋友們。

勞工局吳威志局長呼籲本市勞工及移工，通報疫情或防疫相關問題可撥打1922防疫專線，防疫假工作權益等疑義可撥打1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。

勞工局網站

台中市勞工局等單位到台中火車站周邊加強宣導防疫措施。圖/勞工局提供
台中市勞工局等單位到台中火車站周邊加強宣導防疫措施。圖/勞工局提供

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