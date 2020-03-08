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瞄準戶外遊抗疫 埔里台一農場強打「一日農夫」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮楓樺台一渡假村規劃「一日農夫」輕旅行，開放民眾體驗採果，透過農務與蔬果日曬呼吸，讓身體流汗也提升自體免疫力。圖／楓樺台一渡假村提供
南投縣埔里鎮楓樺台一渡假村規劃「一日農夫」輕旅行，開放民眾體驗採果，透過農務與蔬果日曬呼吸，讓身體流汗也提升自體免疫力。圖／楓樺台一渡假村提供

新冠肺炎疫情延燒全球，面對疫情，觀光旅宿業主打戶外遊程抗疫，南投縣埔里鎮楓樺台一渡假村因場內草莓、百香果等蔬果正值採收期，規劃「一日農夫」輕旅行，更推出當季在地的「花卉香草壽司」餐盒，邀民眾擁抱陽光在綠地上野餐

台一企業指出，台一渡假村即是生態休閒農場，過去就斥資規劃溫室綠地採果體驗區，其中涵蓋高架草莓園、百香果園等，且均採天然無毒農法栽培，可現採現吃，就算在疫期也加倍安心，並安排採果野餐供民眾「手口並用」體驗農家樂。

而因埔里素有「百香果的故鄉」之稱，因此農場內種植「滿天星」、「台農一號」、「香蜜」、「黃金」等品種多元，且全年可採收；同時廣栽深受大小朋友喜愛的草莓，除常見品種「豐香」、「香水」，還有「桃薰」、「初雪」、「天萊」等罕見品種。

台一農場主人張國禎說，近期草莓進入盛產期，百香果也能採摘，部分則需除枯葉確保光照，都相當需要人力，因此規劃「一日農夫」輕旅行，開放民眾體驗採果，也透過農務與蔬果一起日曬呼吸，讓身體流流汗，同時提升自體免疫力。

為搭配一日農夫活動，場內主廚使用場內有機花卉及香草，以創意料理手法搭配筍、菇、茭白筍及刺蔥等在地食材，推出花香美味的「花宴」；還有特製「花卉香草壽司」餐盒讓想徹底防疫，不想在室內用餐的民眾在外野餐。

台一企業表示，當一日農夫會拿到「台灣LV包」茄芷袋和小提籃，前者裝百香果，後者裝草莓，其中茄芷袋可採果裝到滿，「俗擱大碗」，農忙後則可野餐品嘗特製餐盒，大人1人500元，未滿7歲（不含採果）250元，活動到4月底止。

另參加「採果抗疫一日農夫輕旅行」也提供現場加購住房，平日2人同行一泊一食（晚、早餐任選），入住宿卉館每人1650元、驛棧每人850元，詳細資訊可上台一渡假村官網（http://www.taiifarm.com/news/）或去電049-2997848洽詢。

南投縣埔里鎮楓樺台一渡假村規劃「一日農夫」輕旅行，開放民眾體驗採果，透過農務與蔬果日曬呼吸，讓身體流汗也提升自體免疫力。圖／楓樺台一渡假村提供
南投縣埔里鎮楓樺台一渡假村規劃「一日農夫」輕旅行，開放民眾體驗採果，透過農務與蔬果日曬呼吸，讓身體流汗也提升自體免疫力。圖／楓樺台一渡假村提供

野餐 疫情

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