台中下水道修復新技術 3個月就完成120處減少交通衝擊

台中市政府水利局去年在西屯區黎明路三段青海路至西屯路段進行例行性雨水下水道探勘作業時，發現有多處脫管損壞、阻礙水流急需修復。因考量黎明路交通頻繁且地下管線眾多，採用少見的組合板帶的螺旋內襯工法施作，只用了3個月的時間就完成120處管段修繕，今年1月已完工；施工期間確保排水功能順暢，更縮短了原本冗長的管線遷移期程，大幅減少施工對地方的交通衝擊，這種施工法在國際研討會中曾被討論交流。

水利局表示，這次修復的黎明路雨水下水道管徑為2公尺，施工長度約550公尺，如果以傳統明挖工法施作，機具及開挖範圍至少需佔用兩線車道，但黎明路是西屯區主要交通要道之一，上下班尖峰時段尤為壅塞，該路段下方管線埋設狀況複雜，各管線依序遷移不僅耗時更是費工，長時間封閉道路勢必引起眾多民怨，因此縮短工期及減少交通衝擊就成為工法設計上的首要考量。

經過綜合評估後，修復工程選用免除大範圍開挖的螺旋內襯工法，施工期間僅須於道路中心停放施工車輛，在既有下水道內以組合板帶方式製成新的管段使用，其餘路幅仍可供車輛正常通行，而且施工界面免除其他管線配合遷移問題，大幅縮短施工時間。