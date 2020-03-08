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台中每人平均有1輛機車 中市府補助汰舊最高近35K

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市機車汰舊補助表。圖/台中市環保局提供
台中市機車汰舊補助表。圖/台中市環保局提供

台中市機車數超過270萬輛，平均每人約有1輛機車，嚴重威脅空氣品質。市政府今年編列1.4億元加碼補助汰換老舊機車，減少移動汙染源。補助項目包括淘汰二行程機車、1至4期老舊機車，新購電動機車3類，其中老舊機車換購電動機車補助最高達3萬4800元。申請期限到今年底。

台中市1至4期老舊機車約62萬輛，換購電動(輔助)自行車補助6000元到1萬1000元，換購7期機車補助8000元到1萬1000元，換購電動機車補助1萬5100元到3萬4800元。

純淘汰二行程機車補助500元到1500元，新購電動機車則補助8100元至2萬6000元。環保局指出，中市的中低收入戶新購電動機車補助金額為六都第一，達2萬6000元。

吳局長表示，台中近3年淘汰二行程機車共11萬8096輛。因應全台空汙危害，市府除加強管制固定及特定汙染源之外，持續推動減少老舊車輛產生的空氣汙染物，盼打造更乾淨的生活環境。

有關淘汰老舊機車補助相關資訊，可至「台中ㄅㄨㄅㄨ網」（ http://bit.ly/2TiUCuG ）查詢，也可加入LINE官方帳號「臺中ㄅㄨㄅㄨ網一二行程汰舊換購相關補助」（@pzb4753f）或電洽04-22201661。

台中市每均每人有一輛機車，老舊車至少62萬輛，威脅空氣品質。圖/環保局提供
台中市每均每人有一輛機車，老舊車至少62萬輛，威脅空氣品質。圖/環保局提供

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