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明道中學成長營近6千學生分班研討 防疫嚴密教育局認可
台中市私立明道中學上午舉辦「多元智能成長營」活動，有近6000名學生同時參加。因為恰在新冠肺炎的防疫期間，校方嚴密進行各項防疫措施。教育局副局長劉火欽一早就抵達該校視察，並認為學校各項防疫措施均符合規定，而且每班人數在50人以下，已達到分流的效果，並不算正式的大型活動。
為了舉辦這項活動，明道中學昨天即動員進行校區和教室消毒，一早除了家長自行開車載小孩前往的，也派出遊覽車到各地載運；遊覽車上均事前做好消毒，並在學生上車時比照進入校園般必須戴口罩、量額溫和用酒精乾洗手。
不僅如此，學生到了各班進行測驗時也必須全程配戴口罩，且在每堂課後均由志工進入擦拭桌椅做好消毒。
記者在校園園隨機訪問，由彰化帶小孩前往的潘姓婦人說，最近小孩在學校裡的各項防疫工作即已經是這麼做了，所以感覺沒什麼好大驚小怪的。
另名柯姓家長也說，平常學生在學校上課時都沒有戴口罩，但在明道進行測驗時得全程戴口，比平常還嚴格，應該沒什麼好擔心的。
劉火欽說，明道對於來校的人均掌握身分且做好戴口罩、量體溫、乾洗手以及教室開窗通風，並維持一定空間距離的防疫規定。
明道校方指出，因事前即已說明一定要體溫正常才可以入校，以及須符合的各項措施，今上午並未發現有人發燒或因違反規定而未能進校的，而且每班人數都控制在3、40人，請家長們放心。
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