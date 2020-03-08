明道中學成長營近6千學生分班研討 防疫嚴密教育局認可

台中市私立明道中學上午舉辦「多元智能成長營」活動，有近6000名學生同時參加。因為恰在新冠肺炎的防疫期間，校方嚴密進行各項防疫措施。教育局副局長劉火欽一早就抵達該校視察，並認為學校各項防疫措施均符合規定，而且每班人數在50人以下，已達到分流的效果，並不算正式的大型活動。

為了舉辦這項活動，明道中學昨天即動員進行校區和教室消毒，一早除了家長自行開車載小孩前往的，也派出遊覽車到各地載運；遊覽車上均事前做好消毒，並在學生上車時比照進入校園般必須戴口罩、量額溫和用酒精乾洗手。

不僅如此，學生到了各班進行測驗時也必須全程配戴口罩，且在每堂課後均由志工進入擦拭桌椅做好消毒。

記者在校園園隨機訪問，由彰化帶小孩前往的潘姓婦人說，最近小孩在學校裡的各項防疫工作即已經是這麼做了，所以感覺沒什麼好大驚小怪的。

另名柯姓家長也說，平常學生在學校上課時都沒有戴口罩，但在明道進行測驗時得全程戴口，比平常還嚴格，應該沒什麼好擔心的。

劉火欽說，明道對於來校的人均掌握身分且做好戴口罩、量體溫、乾洗手以及教室開窗通風，並維持一定空間距離的防疫規定。