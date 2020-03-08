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中市iBike每月約200萬人次騎乘 業者每天全面消毒
新冠肺炎疫情持續蔓延，台中市公共自行車iBike每從2018年開始，平均每月約200萬人次使用，交通局長葉昭甫表示，已要求微笑單車公司每天以稀釋漂白水全面消毒自行車及相關設備，尤其民眾較常接觸的地方，包含租賃站Kiosk主機、自行車把手及座墊等，讓市民安心騎iBike。
台中市使用率最高的公共交通工具iBike，使用人次逐年遽增，去年起一年逾2300萬人次騎乘，防疫更形重要。
葉昭甫說，大眾運輸工具是市府重點防疫，要求各運輸業者全面加強防疫工作，不過仍提醒民眾勤洗手，打噴嚏、咳嗽需掩住口鼻，出入人潮眾多的場所需配戴口罩。
台中市政府交通局除針對計程車、公車進行消毒，另全面加強公共自行車(iBike)消毒作業。
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