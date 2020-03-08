中市iBike每月約200萬人次騎乘 業者每天全面消毒

身心障礙者礙於限制，時常以手工作業賺取收入，但近來庇護工場、小作所等訓練機構發現，在機械化後，工作機會短少、價格低，只有微薄作業金，白蘭氏彰濱廠看見身心障礙者困境，在產線全面機械化下，多年來仍保留一條包裝產線給二林喜樂保育院，讓院生持續能有穩定訓練以及作業金。

2020-03-07 23:02