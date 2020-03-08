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台中護理之家防疫加嚴 有的訪視時間比探監短

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市華穗護理之家因應新冠肺炎，訪客共體時艱，謹守「要戴口罩、要乾洗手、要量體溫，訪視不超過20分鐘、有旅遊史不要來、自主建康管理不要來、身體不適不要來」的3要4不要原則。記者趙容萱／攝影
台中市華穗護理之家因應新冠肺炎，訪客共體時艱，謹守「要戴口罩、要乾洗手、要量體溫，訪視不超過20分鐘、有旅遊史不要來、自主建康管理不要來、身體不適不要來」的3要4不要原則。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情延燒，台中市政府衛生局與212家長照機構設置相關防疫機制，其中69家護理之家、2家失智症團體家屋比照醫院防疫，有的護理之家提升防疫等級，會客要預約、不能進室內，一次不超過20分鐘，比探監時間一次半小時還短，也有業者超前布署，研究如何視訊，如果疫情更嚴重，不排除家屬只能透過視訊探視。

台中市衛生局長照科長王碧蘭說，台中市有212家長照機構，包括一般護理之家、社區長照機構、綜合長照機構、失智症團體家屋、長照C據點，及失智據點等，為確保機構落實各項防疫措施，已進行二波無預警輔導及防疫查核，抽測工作人員正確洗手、環境消毒，服務對象健康監測、訪客管理、人員教育訓練，防疫物資庫存等。

王碧蘭指出，其中69家護理之家、2家失智症團體家屋因為住民為24小時入住，落實感染管控措施，比照醫院，依中央流行疫情指揮中心訂定的相關規範為準則超前布署，訪客進入機構要量額溫、乾洗手及問旅遊史，各機構可加嚴訪客管制，例如落實探病限時段、訪客人數限制等。

台中市華穗護理之家院長聶玉美說，因應新冠肺炎，已請訪客共體時艱，謹守「要戴口罩、要乾洗手、要量額溫，每次探視不超過20分鐘、有旅遊史不要來、自主建康管理不要來、身體不適不要來」的原則，訪客探視時間為每天下午1時30分到4時30分，要預約，限訪客2人、一周2次，每次不超過20分鐘，同時段探病人數有總量限額管制，探訪地點限制在前庭，不能進房間區。

衛福部台中醫院說明，院內的護理之家訪客管制，比照醫院，除了宣導盡量採用手機視訊軟體探視，訪客限2人，訪視時段比照一般病房，限上午10時到晚間11時，及晚間6時到7時等二個時段，進入院區不但要從柳川東路長照大樓門禁管制，並且需配合量體溫、勤洗手，寫防疫聲明書，並攜身分證、健保卡，以備查驗身分。

林姓家屬表示，她的媽媽住護理之家，因疫情探視一次不能超過20分鐘，次數也變少了，而且要預約，護理之家會幫忙把媽媽推到前庭來會面，她覺得現在是非常時期，護理之家這樣的做是正確的，對媽媽比較有保障，她已經向媽媽說明，且把握會面時間每次都到，這樣媽媽也比較安心。

台中市華穗護理之家因應新冠肺炎，訪客共體時艱，謹守「要戴口罩、要乾洗手、要量體溫，訪視不超過20分鐘、有旅遊史不要來、自主建康管理不要來、身體不適不要來」的3要4不要原則。記者趙容萱／攝影
台中市華穗護理之家因應新冠肺炎，訪客共體時艱，謹守「要戴口罩、要乾洗手、要量體溫，訪視不超過20分鐘、有旅遊史不要來、自主建康管理不要來、身體不適不要來」的3要4不要原則。記者趙容萱／攝影
衛福部台中醫院護理之家訪客進院區，比照醫院同等級，量體溫、勤洗手，寫防疫聲明書，並攜身分證、健保卡，以備查驗身分。圖／衛福部台中醫院提供
衛福部台中醫院護理之家訪客進院區，比照醫院同等級，量體溫、勤洗手，寫防疫聲明書，並攜身分證、健保卡，以備查驗身分。圖／衛福部台中醫院提供

長照 失智症

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