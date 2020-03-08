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影／「丟丟姊」連丟6次垃圾 被入鏡開罰7200元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
這名騎機車阿嬤一停在溝旁，就把垃圾包往大埔截水溝丟，卻被監視器蒐證。照片／截取清潔隊影片
這名騎機車阿嬤一停在溝旁，就把垃圾包往大埔截水溝丟，卻被監視器蒐證。照片／截取清潔隊影片

彰化市大截水溝是治山防洪的重要排水道，卻常見被民眾當做垃圾場，騎機車將垃圾隨手丟入溝中，阻塞河道。為了有效遏止這股歪風，彰化市公所清潔隊從2月18日起，暗中安裝移動監視器蒐證，以車追人，到昨天為止，共蒐證25件，其中一名「丟丟姊」共被蒐證6 次，每次罰1200元，共要付出7200元代價。

日前才有一名在彰化市補習班教英文的英國人，在大埔截水溝旁的公墓小路，主動清出6大袋垃圾，傳為佳話，相對於這麼多民眾沒有公德心，亂丟垃圾，實在令人汗顏。

市公清潔隊長林群富說，最近一、兩個月來，大埔截水溝常見大小包垃圾，有的則漂流而下，經過觀察，尤以往西接近大埔路的資源回收場附近最嚴重，清絜隊即從2月18日起，設置移動式監視器蒐證，在拍到丟垃圾者的車牌後，以車追人，查出車主，開出罰單。

清潔隊從從2月18日起蒐證，到3月7日為止，共蒐證25件，其中一名累犯「丟丟姊」共包辦了6次，依廢棄物清理法規定，亂丟垃圾可處1200元到6000元罰款，但一般都以基本罰1200元處罰，「丟丟姊」丟了6次，就要付出7200元代價。

清潔隊將蒐證的影片剪輯，提醒「再亂丟垃圾，當心入鏡，被累計開罰」，還發現亂丟垃圾的民眾百態，有的是左顧右盼後，見四下沒人，隨手一丟，有的則是連停都不停，直接往水溝丟，更厲害的是將垃圾置在踏板，在行進間，將垃圾包踢下去，然後若無其事，揚塵而去。

林群富表示，清潔隊此一移動式監視器很先進，會跟蹤鎖定丟垃圾的動作與車輛，無所遁形。此一利器以前也蒐證到三名大學生同樣將廢棄物丟進大埔截水溝，後來以車追人，找到這三名大學生，處罰清潔環境的勞動服務。

這名騎機車男子先停在溝旁，左顧右盼後，見四下無人，就把垃圾包往大埔截水溝丟。照片／截取清潔隊影片
這名騎機車男子先停在溝旁，左顧右盼後，見四下無人，就把垃圾包往大埔截水溝丟。照片／截取清潔隊影片

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