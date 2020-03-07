台中身障日間照顧 今年增大里、太平2據點

台中市南區第一個身心障礙者社區式日間照顧據點「啟智快樂天使站」身障日間照顧中心，去年揭牌開幕，市長盧秀燕昨天出席會員大會肯定台中市啟智協進會承辦。社會局表示，身障日照據點能減輕家屬照顧負擔、訓練自理能力，也讓身障者能有人際關係，台中市今年將從10處據點再增設2處。

台中市社會局表示，身障日照中心每個據點可服務15名身心障礙者，目前沙鹿、大甲、外埔、后里、大里、市區共開辦10個日照中心，共127名身心障礙者接受服務。

南區的「啟智快樂天使站」去年底增設，目前招收9名學員。身障科長黃瑞杉表示，每人每月收費3000元，伙食費、人事費、材料開銷，中央和地方都有補助，減輕身障家庭負擔。

黃瑞杉說，身障據點學員必須高中畢業、65歲以下，以南區「啟智快樂天使站」來說，目前預留的6個名額就是要給今年特教班畢業生、職能綜合班畢業生能銜接課程，全市目前照顧年齡最大是45歲。

台中今年預計增設2個身障日照據點，大里因人口需求，5月將利用閒置空間再增設一處；太平的身障日照中心規劃設置在太平育賢段的社會住宅內，配合都發局社會住宅10月開幕啟用。

啟智快樂天使站位於南區復興路3段，許多加入據點的身障者已30多歲，去年南區曾有一名媽媽分享，多年帶著36歲身障孩子，需要喘息，有了身障日照據點，她還可找工作貼補家用。

社會局統計，目前台中10個身障日照據點服務人數近8成，身障學員也需要試讀、評估生活技能、技藝訓練。若經教保員、生輔員評估，身障學員的生活功能需要被照顧更多，就會銜接到長照系統。