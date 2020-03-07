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台中榮總餐桌加隔板 童綜合醫護巧思更有創意

中央社 / 台中7日電

武漢肺炎疫情延燒，為避免民眾用餐時飛沫噴濺傳染，台中榮總在餐廳餐桌上加裝隔板；童綜合醫院醫護則自製餐桌隔板，可依用餐人數拉開區隔，巧思受好評。

防疫武漢肺炎，各大醫院限縮探病時間、陪病人數，進入醫院量體溫、戴口罩，健保卡查核旅遊史，加強防疫。為避免用餐時飛沫噴濺成為防疫破口，多家醫院祭出防疫措施。

台中榮總在餐廳的餐桌上加裝隔板，阻絕民眾用餐時面對面，避免口沫噴濺，減少傳染的風險，民眾直呼吃飯更安心，如像在知名餐廳一蘭拉麵用餐；中國醫藥大學附設醫院的餐廳、咖啡廳，都改為外帶，避免群眾聚集的機會。

防疫期間，醫療人員如何用餐，備受關注，童綜合醫院副院長吳肇鑫在臉書（Facebook）張貼一張醫護自製餐桌隔板的照片並發文指出，隨時像在打仗的急診室，要在值班的空檔可以輪流安安穩穩地吃一餐，常常是可遇不可求的享受。

吳肇鑫在文中提到，為了在短暫脫下口罩的用餐時刻，同仁依然可以彼此互相保護，避免飛沫噴濺的風險，用了一點巧思，號召護理同仁一起完成「愛心餐桌隔板」。

一個大圓桌上，放置醫護自製的隔板，依據用餐人數的多寡，可將隔板拉開，秒變二人桌、四人桌、六人桌，隔板上還趣味標注財、發、吉等方位，任君挑選，餐後用酒精擦拭消毒，衛生又安全。

近來，店家拒絕送餐到醫院的事件頻傳，吳肇鑫表示，童綜合附近的餐飲商家，非常支持醫療人員，訂餐沒有受到任何阻礙，甚至還常有加菜，讓他非常感恩。

台中榮總 口罩 肺炎

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