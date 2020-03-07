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「沒自備口罩就協助退票！」歌劇院防疫再升級
澳洲音樂家染新冠肺炎事件，台中國家歌劇院防疫再升級。藝術總監邱瑗表示，已正式在官網、粉絲頁公告「入場觀眾務必配戴口罩，未帶口罩將協助退票」，要做到防疫滴水不漏。
新冠肺炎疫情「燒」到文化圈，各劇團、演藝團隊這1個月票房都受影響，兩廳院事件後，售票勢必更加困難。
歌劇院總監邱瑗指出，疫情對表藝界衝擊大到難以想像，不只單純取消演出這麼簡單，很多企業贊助也喊卡，因贊助就有形象、社會責任，疫情衝擊各產業收入，部分團體少了企業贊助，票房又下滑，很多劇場人都擔心「這個產業會垮掉！」
歌劇院在農曆年後就啟動第一波防疫，觀眾看表演提早1小時開放進場，每人都要量額溫，即日起更「強制戴口罩」，歌劇院不提供口罩，沒有戴口罩工作人員就現場協助退票；另外，劇場的廁所演出前、中場休息前、散場前都加強消毒清潔；三個劇場演出前、後也會全面消毒。
大甲媽祖遶境已確定延期，台中市文化局長張大春說，台中媽祖國際觀光文化節每年都搭配媽祖遶境，已確定取消3月16日起駕戲、3月19日觀禮台，港區藝術中心20周年慶也取消。
每年4月小朋友最期待的「台中兒童藝術節」將延到暑假。張大春說，未來要招標的大型活動，例如10月台中爵士音樂節…等將在標案中增列防疫措施規畫。
歌劇院目前因疫情有6檔外租節目，售票後取消演出，1檔延期，上半年自製節目重頭戲「ＴＩＦＡ台灣國際藝術節」今年邀5個國外團體、6個國內團體，其中4月底國外團隊的《在月球的彼端》仍在討論要取消或延期。
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