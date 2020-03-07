比老公貼心！台中警方為她提前歡度婦女節送貼心禮

明天就是三八婦女節，台中市警局烏日分局為感謝70多名女員警、女員工付出，提前送出護手霜附上手工精美小卡，讓她們勤洗手防疫的同時，也能好好保養雙手，貼心度破表獲得好評，太平分局送出抗菌香皂及隨身沐浴組禮盒、排隊名店珍珠奶茶及小蛋糕討好每一名女警、女員工，讓她們感受甜蜜，霧峰分局提前舉辦聯誼座談會，精心挑選美容級保養品致贈，並且祝福她們員工永保青春美麗好心情。

烏日警分局長張則誠說，為感謝70多名女員警、女員工付出，烏日分局與烏日警友辦事處特別為女警、員工準備護手霜，人事室手工精美製作小卡給女警及女性員工，祝福希望她們能遇見最美麗的自己，保養愛惜自己讓自己更健康美麗。

太平警分局昨天下午由分局長高誌良與太平警友辦事處主任張瑞榮準備精美手工香皂禮盒及珍珠奶茶和精緻小蛋糕，與女警、女員工一同分享專屬於她們的佳節喜悅。每位女性同仁收到禮物都非常驚喜，還有女警開心地說：「是珍奶ㄟ！這家要排隊排好久唷！」難掩其雀躍的好心情，也讓她們歡度一個美好的下午時光，感受到暖暖的溫馨。

太平警分局長高誌良表示，近年來女性在警察職場上表現亮眼，女警柔性的一面，對被害人實有安撫作用，特別是碰到婦幼、家暴等案件，提升民眾滿意度。考量防疫期間，抗菌香皂及隨身沐浴組派上用場，盼透過小小的心意傳達，希望在太平分局服務的同仁，每天都充滿熱情、活力。

霧峰分局舉辦聯誼座談會歡度婦女節，霧峰警友辦事處主任詹景忠及分局長廖國政感謝平日女性同仁在工作上的認真盡責表現，獻上祝福，警友辦事處致贈頂級專業美容級保養品。