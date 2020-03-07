70歲學畫圓夢 86歲陳景德集結10多年成果辦畫展

86歲陳景德自幼喜愛書畫藝術，但當時正逢二戰期間生活困苦，未能有機會拜師學藝，直到70歲退休後才開始學畫，落實對藝術的嚮往，他近日在台中豐原葫蘆墩文化中心辦理個展，將10多年的藝術成果與同好分享，展期至3月29日。

陳景德雖然高齡，但仍活力十足、精神充沛，他每日盡情作畫4小時，創作時心中愉悅歡喜，生活充實豐富，也是他的養生健康之道。

陳景德以平時的生活旅遊為靈感，並重現記憶及人生情感體驗，因此畫風質樸溫暖、自由隨性，深受藝術愛好者的青睞，曾有人多次表達收藏意願，但皆被他婉拒。他說，「只想將自己的畫作分予兒女留存紀念，只能謝絕婉拒。」

陳景德的作品「世外桃源」描繪蜜月時期和妻子漫步阿里山，將令人讚嘆的美景封存入畫。他也以拍照代替寫生，作品「回憶」中以常用的相機為主題，透過溫暖色調與背景、物品的陳設，營造懷舊氛圍。而作品「水上人家」滿載貨物的竹筏與湛藍海水，表現逸靜恬適的畫境。

另外，陳景德的作品「聚」畫面中的草編果籃，回憶兒時故鄉通宵小鎮，全村婦女編製藺草帽蓆辛勤養家的情景，緬懷戰時歲月的刻苦貧乏，卻有著無憂幸福的童年時光。