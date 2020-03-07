台灣蕉成功前進東京奧運 鳳梨、火龍果也將進軍國際

農委會農糧署推動產銷履歷傳出好消息，台灣香蕉將前進日本東京奧運選手村，農糧署「香蕉良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」驗證方案，通過東京奧運審查的高標準，成為符合供應奧運選手村食材審認對象，這是我國產銷履歷推動10餘年獲得國際重要肯定，為台灣農業外銷開創新局。

農糧署長胡忠一說，東京奧運選手村的食材供應必須符合東京奧運組織委員會公告之「考量永續性之農產品供應基準」高標準，須通過GLOBALG.A.P.、JGAP或由該組織委員會審查通過之驗證方案才能取得供應資格。

台灣產銷履歷農產品制度早已落實溯源、安心、安全的各項作業，為爭取供應東京奧運，農委會107年2月起著手投入產銷履歷制度與日方公告基準之比對。由農糧署團隊主導，加上農委會、財團法人全國認證基金會、國立中興大學、財團法人台灣香蕉研究所及相關驗證機構代表等組成專案團隊，經過2年合作努力不懈，修訂完成「香蕉良好農業規範(TGAP) 2020 PLUS」，並獲得東京奧運組織委員會審查通過，且公告在2020東京奧運官方網站。

胡忠一強調，「香蕉良好農業規範(TGAP) 2020 PLUS」除安全用藥、批次管理與追溯外，特別針對永續經營、工作人員福利、能源節約、生物多樣性、強化水源與土壤風險管控、農民保險、智慧財產權保障及病蟲害整合防治規劃（IPM）等內容，訂定特別標準，優化後的產銷履歷TGAP，兼顧安全安心、生態、勞工安全與環境永續，讓台灣產銷履歷農產品升級為符合國際公認標準之商品。