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快到5大步道抓寶去！ 3月底前完成任務還可抽萬元好禮
新冠肺炎疫情延燒，最適合探訪美麗山境！民眾3月30日前走步道，並參加林務局與健行筆記推出的「山林美境尋寶石」活動，就能將步道上的生態寶石帶回家，相當有趣，並可參加抽獎活動。
東勢林區管理處表示，每條步道都有其代表的物種，但山友們卻不一定知道，為了讓大家更認識步道上的生態，林務局精選全台特色步道，並製作線上生態寶石埋設在步道沿線。只要下載「健行筆記APP」、進入「山林美境尋寶石」任務，就可看到「路線GPX軌跡檔」及「寶石埋設點」，凡經過埋設點，手機就會自動抓取寶石，可愛的動植物就可以存在手機帶回家，且每條步道的生態寶石都不一樣。
「山林美境尋寶石」不只好玩，更推出7次抽獎，在3月30日前完成任一條步道任務者即可參加抽獎，有機會抽中價值15900元的Gore-tex 3防水透氣外套、價值3500元的彈性多功能排汗透氣長褲、防潑多功能側背包、防水透氣抗UV大圓盤帽等多項好禮。
東勢林區管理處參與「山林美境尋寶石」活動的步道，共有「八仙山主峰步道」、「東卯山步道」、「新山馬崙山步道」、「鳶嘴稍來山國家步道」、「合歡尖山步道」，活動期間每個月都會新增不同的步道與生態寶石任務，想了解活動詳情請上健行筆記網站：https://hiking.biji.co/index.php?q=minisite&id=99&nav=411查詢。
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