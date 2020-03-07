37名抗疫勇士 彰化師大EMBA孔明車隊千里環島長征

在新冠肺炎疫情持續擴大，各行各業受衝擊之際，幾乎都是中部中小企業主組成的37人彰化師大EMBA孔明車隊，今天清晨從彰化師大寶山校區出發，展開1千公里自行車9天環島長征，鍛鍊身心意志迎接挑戰，車隊還捐贈1千分防疫物資給彰化縣政府，由縣長王惠美代表接受，王惠美呼籲大家多多運動健身，度過疫情。

彰師大EMBA學員有8成來自中部中小企業負責人，此次在睽違3年後，第二次籌辦自行車環台行程，參加的孔明車隊37名成員都在50歲以上，在經過8個月的艱苦鍛鍊後，從今天起到15日展開為期9天的1千公里環島之旅。

車隊今天上午在彰化師範大學寶山校區舉行出發儀式，包括彰化縣長王惠美、彰師大EMBA主任鄭國枝、國立彰化師範大學EMBA孔明車隊理事長王世忠、國立彰化師範大學EMBA教授方俊儒、縣府社會處長王蘭心等人與會，為出發環台的勇士們加油打氣。

王惠美感謝孔明車隊捐贈1000份防疫物資給縣府社會處，相信這9天的環台之旅，將車隊要強健體魄、陽光抗菌、環島傳愛、傳頌彰師的精神，傳遞全台， 也祝福學員們環島去、平安回，期望中小企業能夠發揮團體戰，一起為台灣經濟打拚。