37名抗疫勇士 彰化師大EMBA孔明車隊千里環島長征
在新冠肺炎疫情持續擴大，各行各業受衝擊之際，幾乎都是中部中小企業主組成的37人彰化師大EMBA孔明車隊，今天清晨從彰化師大寶山校區出發，展開1千公里自行車9天環島長征，鍛鍊身心意志迎接挑戰，車隊還捐贈1千分防疫物資給彰化縣政府，由縣長王惠美代表接受，王惠美呼籲大家多多運動健身，度過疫情。
彰師大EMBA學員有8成來自中部中小企業負責人，此次在睽違3年後，第二次籌辦自行車環台行程，參加的孔明車隊37名成員都在50歲以上，在經過8個月的艱苦鍛鍊後，從今天起到15日展開為期9天的1千公里環島之旅。
車隊今天上午在彰化師範大學寶山校區舉行出發儀式，包括彰化縣長王惠美、彰師大EMBA主任鄭國枝、國立彰化師範大學EMBA孔明車隊理事長王世忠、國立彰化師範大學EMBA教授方俊儒、縣府社會處長王蘭心等人與會，為出發環台的勇士們加油打氣。
王惠美感謝孔明車隊捐贈1000份防疫物資給縣府社會處，相信這9天的環台之旅，將車隊要強健體魄、陽光抗菌、環島傳愛、傳頌彰師的精神，傳遞全台， 也祝福學員們環島去、平安回，期望中小企業能夠發揮團體戰，一起為台灣經濟打拚。
國立彰化師範大學EMBA孔明車隊理事長王世忠說，2017年前舉辦第一次環島，之後就沒有繼續辦理，所以這次大家很熱情，並應學員的要求舉辦自行車第二次環台活動，也拋磚引玉捐贈物資回饋社會，希望展現堅強意志，克服天候與與體能挑戰，順利完成此次艱苦的環台行程。
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