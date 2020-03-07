中市收購荔枝椿象卵片開跑 每片5元
為防治荔枝椿象，台中市農業局配合荔枝、龍眼生長周期及荔枝椿象田間發生密度，推行物理及生物防治，即日起至5月28日收購荔枝椿象卵片，每片5元，並將於3月10日起於荔枝、龍眼主要產區，陸續釋放約500萬隻荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，加強防治。
農業局表示，12至3月為荔枝椿象越冬期，蟲體脆弱，市府補助農民化學防治資材，進行2至3次化學藥劑防治，可有效降低成蟲數量；3至5月為荔枝椿象交尾及產卵盛期，此時適逢荔枝抽穗開花期，為避免影響蜂群及授粉，市府輔導農民摘除卵片及釋放平腹小蜂。
設籍台中或耕地位於台中的民眾，自即日起至5月28日每周一、四上午9時至下午4時，可至農會繳交荔枝椿象卵片，1片以5元收購，鼓勵摘除卵片之外，農業局也將自3月10日至4月28日於太平、霧峰、大里及神岡等主要荔枝產區，釋放4次，共約500萬隻平腹小蜂，以降低田間的族群數量。
農業局表示，為全面性防治荔枝椿象，民眾如於非農業區發現荔枝椿象，可洽合格病媒防治業者進行防治，或以修剪枝條、摘除卵片方式去除；如屬公共區域，可撥打1999台中市民一碼通轉權管機關協處。
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