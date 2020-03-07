口罩不夠用！口罩套賣到缺貨DIY二重紗印花棉也熱賣

因應新冠肺炎疫情增溫，很多民眾覺得口罩不夠用，想辦法增加口罩壽命，可以水洗、重覆使用的口罩套熱賣、供不應求，台中監獄收容人也有製作口罩套，僅對矯正機關公務員販售就供不應求；台中市私立僑泰高中服裝科學生利用實習課分工趕製7200個可換洗的口罩套，分送全校師生、鄰近弱勢，南投縣新媳婦關懷協會也指導婆媽、親子製做口罩套，也有民眾買口罩套材料回去參考網路教學加工，口罩套材料也跟著熱賣。

台中市第二市場內的德昌手藝生活館巫姓業者說，店內販售各類手工藝DIY材料、配件等，因疫情影響，因口罩套供不應求，製作口罩套材料也熱賣，包括二重紗親膚性高，適合做內裡，印花棉花色多，價位較為親民，可做為外層，鬆緊帶扁的比較好縫，另外也有人使用暗扣或魔鬼粘，較不易鉤壞濾布。

南投縣新媳婦關懷協會指導老師姜湘鈴說，民眾做口罩套，可選用自己喜愛花色棉紗布料，依需求裁成長度36公分，成人口罩寬20公分、小孩口罩寬15公分，布對折，用熨斗燙平，預留1公分再對折、燙平，將長25公分、寬2公分紙板置中並折燙，後反折布邊縫製，最後對折縫邊就完成。