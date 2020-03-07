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員林未婚聯誼男生每年爆炸 今年首度調降女生報名費

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
員林市長游振雄配合拍攝未婚聯誼宣傳影片。記者林敬家／翻攝
員林市長游振雄配合拍攝未婚聯誼宣傳影片。記者林敬家／翻攝

彰化縣員林市應鄉親需求，每年舉行未婚聯誼活動，但因男女報名比例懸殊，今年調整報名費，男生每人收1200元，女生收600元，希望藉此增加女性報名意願；員林市公所也統計，舉辦7屆以來，有近10對男女修成正果，已通知公所喜訊。

員林市公所歷年舉辦未婚聯誼，第一天開放現場報名，往往男生名額秒殺，去年一名住在永靖鄉的母親還在公所未開門前就到場排隊，為37歲還沒有對象的兒子搶頭香，但女性報名人數最後仍沒額滿。

員林市今年將在4月25日於員林員林園、食觀天下舉辦「幸福來敲門」未婚聯誼，3月9日到3月21日開放民眾到公所文化觀光課報名，聯誼活動要求參加者須提出服務單位證明文件，要有正當職業，公所今年調降女性報名費，限制有婚姻紀錄者不能參加，並將參與年齡層再拉大，25歲到45歲男女都能報名，公所指出，不斷有民眾提出二婚聯誼的需求，但仍須評估。

公所人員也說，多年辦下來發現，許多鄰近鄉鎮的家長擔心兒女未婚，時常是爸媽來幫孩子報名，取生報名者則常是成群結隊來報名，都希望從中找到合適伴侶。

聯誼 婚姻

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