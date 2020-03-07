大安大甲癌症死因首位是它！8日首場篩檢免做肝苦人

依據國民健康署統計資料，107年肝癌位居國人十大死因第2位，為台中市、大安及大甲區癌症十大死因首位。台中市衛生局今天與國際扶輪3523地區台北南德社，以及3461地區大甲北區社簽署台中市大安、大甲C肝篩檢啟動暨合作備忘錄，並共同宣布後（8）日起，台中市大安區啟動首場C肝篩檢服務，請未接受篩檢的市民善加利用。

中市衛生局局長曾梓展說明，今年首場C肝及社區整合式篩檢活動8日在大安區大安國小開跑，因應新冠肺炎疫情，篩檢人員配戴口罩、量體溫及酒精消毒，活動場地保持通風；提醒市民篩檢時戴口罩、量體溫及酒精消毒，再依TOCC(旅遊史、職業史、接觸史及群聚史)」問診分流，耳溫攝氏38度（含）以上或額溫37.5度（含）以上（須再量耳溫一次）視為發燒，應盡速就醫，並在家充分休息，下次再接受篩檢。

曾梓展說，依據衛生福利部國家C型肝炎旗艦計畫辦公室2017年以7項指標評估C肝高風險潛勢區，中市大安及大甲區並列為高風險地區之一。肝臟是沉默的器官，C型肝炎是造成國人慢性肝病及肝癌主因之一，篩檢是阻斷的第一道關卡，基於精準公衛防治，優先針對高風險潛勢區C肝篩檢及治療等防治介入。

曾梓展指出，感謝台北南德社及大甲北區社，配合政府2025年消除C肝政策，募集約400萬資金投入本市大安區及大甲區，預計提供1萬個名額進行肝炎篩檢服務，與政府齊心推動「C型肝炎消除計畫」，希望透過公、私協力齊心推動，讓本市市民都免做「肝苦人」。