繼台中亞緻大飯店後 彰化桂都餐廳也熄燈了

在新冠疫情持續發燒之際，繼台中亞緻大飯店今天驚傳本月9日將熄燈後，彰化市中興路知名桂都國際美食館今晚也傳出停業消息，但業者表示主因租約到期，才轉移陣地，令地方人士嘆息不已。

彰化市光南里里長蔡耀叄今晚在臉書披露桂都餐廳將停業的消息。他說，「曾經是光南里招牌地標，帶動地方繁榮十幾年的桂都餐廳，因租約到期又因設備老舊場地、幅員受限。故將重心移往福泰飯店怡園餐廳，擴大營業繼續服務。」

蔡耀叄在臉書說，「如今暫時歇業令人婉惜，曾經是光南社區活動無數次的場地，且幾天前才在此地辦理婚宴五星級場所，感謝桂都帶來繁榮光南里數十載。」網友的回應外是「感慨萬千」、「無限惋惜」、「好可惜喔」。

周六晚間的桂都餐廳比以往早打烊，夜裡顯得些許落寞，很多人認為應該跟疫情有關，餐廳營業大受影響造成。餐廳幹部雖然證實桂餐廳決定停業，並不是受疫情影響，而是租約是到二月底為止，目前只是在做收尾整理的工作。

桂都餐廳前身是同屬桂都餐飲集團的霖園餐廳，創於民國83年，到民國90年改為桂都餐廳，是以廣東菜及台菜為主，由於位在彰化市中心又鄰近彰基及縣政府，在彰化算是高檔的餐廳，政商名流齊聚，也曾風光一時。

地方人士指出，杜都餐廳面對更大型婚宴餐廳及中小型特色餐廳，經營越來越吃力，尤其，同屬桂都餐飲集團的餐廳，除了同在中興路的桂都外，還有相距不到300公尺的石井屋日本料理，再加上也在同一區域的福泰飯店怡園餐廳，一條街就有同集團的餐廳，形同自己打自己，另外，原霖園餐廳則已改到三民路營業。

依光南里里長蔡耀叄引用業者的說法，桂都餐廳停業是因租約到期又因設備老舊場地、幅員受限，故將重心移往福泰飯店怡園餐廳，擴大營業繼續服務，確實點出桂都餐廳經營的困境，才不得不熄燈。

去年二月，創設已一甲子、彰化市歷史最悠久的芳月亭餐廳停業時，也令地方人士相當感慨，後來芳月亭餐廳由第三代重新經營，但口味仍讓老顧客們認為，還是少有一些味道，如今桂都走入歷史，雖然也是令人惋惜，但它是經營策略的改變有闗，比較不會讓民眾有很大失落感。