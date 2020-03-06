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藝文界受災戶一大片 在地劇團也叫苦

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
不少文化季、廟會大型活動取消，也影響許多劇團收入，及演出行程大亂，劇團只能期望多接些酬神戲以度小月。記者林宛諭／攝影
不少文化季、廟會大型活動取消，也影響許多劇團收入，及演出行程大亂，劇團只能期望多接些酬神戲以度小月。記者林宛諭／攝影

新冠肺炎疫情影響國內藝文活動，彰化縣文化局長張雀芬表示，原本將簽約的日本和歐洲表演團體都將取消邀演；而不論民間廟會或是演藝廳最近取消不少演出，也讓許多苦心經營的在地表演團體叫苦連天，劇團說只能期望宮廟請主多邀演酬神戲，讓他們能度小月，也盼政府紓困專案能對在地藝文團體多些眷顧。

來台演出的澳洲音樂家染新冠肺炎，讓藝文界非常震驚，甚至也衝擊劇場藝文消費，張雀芬說，目前彰化縣員林演藝廳正在進行整修，預計8 月重新開幕，所以目前還沒有劇場防疫問題，但8月開幕後馬上要上場的兒藝節系列活動，已在進行簽約，但因受疫情影響，已決定取消二團日本和歐洲兒童劇團演出。

張雀芬說，目前正在簽約的下半年演出，都暫不考慮國外團體，因現今有60多國都有新冠肺炎疫清，且疫情變化太多，擔心表演人員到台後還需先隔離14天，有技術困難，所以均先取消原定邀演。

彰化縣今年10月起還有藝術節活動要上場，不只即將簽約，7月也要提早推票，

但目前消費券都規定要異地消費，張雀芬說，以員林演藝廳而言，大約有三分之二以上票券都是在地人購買，若要刺激藝文消費，最好中央所推的藝文消費券不要限制異地消費，對彰化在地表演團體或民眾才有更大效益。

在彰化縣大竹國小教歌仔戲社團的李靜芳歌仔戲團團長李靜芳表示，最近受疫清影響，她就取消了8場新加坡演出、國內也有3場公演及校園推廣8場等取消或延期，就連在台北兼課的二個研習班都公告停課半年，不僅她和劇團收入減少，延期的演出未來還要再調度樂師和演員，都可能碰上撞期，大家壓力都很大「藝文界可說是一大片受災戶」。

彰化縣扶植團隊陳麗香歌仔戲團團長施純權表示，原本他們參加台北保安宫家姓戲匯演也因疫情而取消，不僅因此沒了演出費，先前劇團投入的演員排練費等也都得自行吸收，雖政府說對藝文界會有紓困計畫，但可能多是對國家級演藝計畫有補助，像他們在地劇團要受到補助大概很難了。

南投縣明珠女子歌劇團藝術總監李靜兒表示，他們原本有入選保安宮匯演，還有配合台中大甲媽遶境活動演出、日南通宵媽祖活動演出，但都因疫情取消或延期，劇團收入立即減少好幾場，希望最近各宫廟若有酬神民戲，也能再多捧場邀演，幫在地劇團度小月，劇團也決定3月7日在草屯敦和福德廟義演酬神，希望祈求大家平安度過疫情。

彰化縣文化局長張雀芬說，目前還未收到文化部相關紓困計畫公文，縣內的確有些民俗藝陣因活動取消，會減少收入，文化局會視中央紓困方案，再幫在地團隊爭取紓困。

不論民間廟會或是演藝廳最近取消不少演出，也讓許多苦心經營的在地表演團體收入減少。圖／翻攝自臉書
不論民間廟會或是演藝廳最近取消不少演出，也讓許多苦心經營的在地表演團體收入減少。圖／翻攝自臉書
經常在中彰投演出的南投縣明珠女子歌劇團藝術總監李靜兒說，在戶外的廟口演出較寬敞通風，民眾來賞戲拜拜，也可紓解最近受疫情影響的緊張心情。圖／李靜兒提供
經常在中彰投演出的南投縣明珠女子歌劇團藝術總監李靜兒說，在戶外的廟口演出較寬敞通風，民眾來賞戲拜拜，也可紓解最近受疫情影響的緊張心情。圖／李靜兒提供

疫情 新冠肺炎

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