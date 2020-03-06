南投縣從嚴禁止醫院探病 下周起只容許一人陪病

為避免防疫漏洞，南投縣下午開應變會議中決定提高全縣醫院防疫標準，實施全縣10家醫院全面停止探病，陪病者（含照顧服務員）限制為1名，採實名制措施，並確實掌握旅遊史、接觸史；同時透露目前所面臨的口罩荒，隨著國內產量增加及調度順利，可望在3月中旬可望解除，屆時會有更多的配給量將釋出。

南投縣衛生局指出，配合中央疫情指揮中心、衛生福利部啟動許多新管制措施，原本限縮縣內10大醫院訪客探病管制措施，同時訂定每日探病時段，啟動必須戴口罩、量體溫，也包括攜帶證件、訪客管制，訂定每日探病時段，且每名住院病人每次最多2名訪客；但面對疫情有進一步擴散趨勢，針對部分醫院暫停探病，只容許陪疫，不同意家屬親友的探病訪視。

衛生局表示，緊急應變開會後決定加強人員管制，除決定下周一起全面暫停訪客探病，陪病者（含照顧服務員）限制為1名，並建議民眾探病可採視訊關懷，以降低交叉感染風險，也避免增加醫護負擔，以全面防堵疫情，對於院內護理之家有反彈聲音，會議決定病患情況採個案處理，同時要求陪病或探病者皆應登記並詢問TOCC，旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸史（Contact）及群聚史（Cluster）等。

南投縣各醫院為避免防疫漏洞，入院除了必須戴口罩、量體溫，也嚴格要求攜帶證件、訪客管制，同時針對醫院有病人分流，急診、住院病人有不同出、入口及動線，衛生局統計目前已監管居家隔離個案46人，其中已有45人已解除隔離並回收手機。