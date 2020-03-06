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防清明節群聚風險 社頭、埔鹽納骨塔公告不開放入內

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化埔鹽鄉納骨塔目前香案已設立，民眾可分流前往。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉納骨塔目前香案已設立，民眾可分流前往。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情延燒，即將來臨的清明連假，將有大批民眾返鄉祭祖，彰化社頭鄉公所、埔鹽鄉公所陸續公布暫緩民眾進到室內納骨塔空間，改以在外瞻仰祭拜公告，避免各地民眾群聚，造成防疫風險。

社頭鄉第六公墓禮儀廳目前有2萬多個塔位使用中，每年清明節前後一個月，每周末都有民眾前往緬懷祖先，社頭公所最近在網路上公告「防疫期間不開放進入納骨塔內各樓層」，即日起除了辦理進塔、選塔位、遷出等特殊狀況才能申請入內。

社頭生命禮儀管理所長蕭錦華說，每年清明節前後約有10萬人次進出納骨塔，有的家族還包遊覽車一起來，工作人員也須幫民眾查詢塔位位置，互動頻繁，疫情期間增加接觸風險，才規畫全面不入納骨塔的追思方式，清明節當天禮儀廳仍會準備香案、祭品桌供民眾在外使用，但平安餐服務會暫停。

埔鹽鄉長許文萍說，考量掃墓民眾大都是回鄉遊子，來自四面八方，納骨塔室內空間小，空氣不流通，為做好管控，今年清明節決議不開放室內空間，目前大門香案已設立，民眾可以提早前來，進行分流可減少接觸，納骨塔室內最多接受20人進入，且須量體溫、消毒雙手才入內。

員林市目前針對清明祭祖未限制民眾進入納骨塔祭拜，仍會參考中央疫情指揮中心決策做安排，田中鎮公所以沒禁止民眾入內，但在門口幫民眾量體溫、消毒。

因應新冠肺炎疫情，彰化社頭鄉率先宣布不開放民眾進入納骨塔內各樓層。記者林敬家／攝影
因應新冠肺炎疫情，彰化社頭鄉率先宣布不開放民眾進入納骨塔內各樓層。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉納骨塔在清明節前夕公告塔限制入内。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉納骨塔在清明節前夕公告塔限制入内。記者林敬家／攝影

清明節 疫情 新冠肺炎

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