延溪公路塞車仍無解 台大、縣府不同調 工程全面暫緩

228連假再度造成溪頭車潮塞爆邊溪公路後，再度凸顯溪頭停車位嚴重不足的現況，但原先計畫從第一停車場向下延伸800公尺，以不砍樹為原則，進行拓寬路幅開放單邊停車的方案，在縣府和台大實驗林無法達成共識下，台大方面只同意釋出部分林班地供做道路拓寬之用，但僅僅多出19個停車位的回函，讓縣府工務處認為大費工夫卻無濟於事，評估全面暫緩。

為解決溪頭每遇連假就塞車的窘況，去年南投縣長林明溱原本得到台大實驗林的初步承諾配合，計畫從第一停車場向下延伸800公尺，進行路幅拓寬增加停車位，同時開闢第二客運接駁轉運站，多管齊下減少上山車流，但經過台大方面數月評估後，僅同意釋出部分林班地，開放增設停車位19個，讓縣府方面大受打擊，工程顧問單位認為縣府苦大張旗鼓，並不符合實際效益。

工務處表示，縣151號延溪公路是計畫道路，路幅寬度應該是15公尺，但從廣興村以上只有12公尺，每年超過200萬名遊客入園，但溪頭腹地有限，上山車輛停車問題嚴重，造成車輛回堵大排長龍，不但造成居民的抱怨，也影響國人出遊的意願，雖有意爭取全線開放路幅到15公尺，但營建署有意見，擔心破壞溪頭的好山好水。