延溪公路塞車仍無解 台大、縣府不同調 工程全面暫緩
228連假再度造成溪頭車潮塞爆邊溪公路後，再度凸顯溪頭停車位嚴重不足的現況，但原先計畫從第一停車場向下延伸800公尺，以不砍樹為原則，進行拓寬路幅開放單邊停車的方案，在縣府和台大實驗林無法達成共識下，台大方面只同意釋出部分林班地供做道路拓寬之用，但僅僅多出19個停車位的回函，讓縣府工務處認為大費工夫卻無濟於事，評估全面暫緩。
為解決溪頭每遇連假就塞車的窘況，去年南投縣長林明溱原本得到台大實驗林的初步承諾配合，計畫從第一停車場向下延伸800公尺，進行路幅拓寬增加停車位，同時開闢第二客運接駁轉運站，多管齊下減少上山車流，但經過台大方面數月評估後，僅同意釋出部分林班地，開放增設停車位19個，讓縣府方面大受打擊，工程顧問單位認為縣府苦大張旗鼓，並不符合實際效益。
工務處表示，縣151號延溪公路是計畫道路，路幅寬度應該是15公尺，但從廣興村以上只有12公尺，每年超過200萬名遊客入園，但溪頭腹地有限，上山車輛停車問題嚴重，造成車輛回堵大排長龍，不但造成居民的抱怨，也影響國人出遊的意願，雖有意爭取全線開放路幅到15公尺，但營建署有意見，擔心破壞溪頭的好山好水。
縣長林明溱去年到溪頭履勘後，同意工務處以緊急處置方式，報請台大實驗林同意自第一停車場以下800公尺，先就路幅、邊溝進行路面處理，原本估計可以增加200個車位；據了解，溪頭沿線部分土地有歷史共業形成的「地主」，面對產權紛雜下，不願出面協調解決，台大實驗林春節後回文南投縣政府，雖同意開放部分林班地，只夠畫設19個停車位，縣府工務單位評估後，只得大呼雙方有認知上的差距，一切計畫「全面暫緩」。
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