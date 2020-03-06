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彰化流浪狗收容爆籠 今年增設7貨櫃型犬舍改善環境
彰化人犬衝突不斷，在大量民意下不再落實「精準捕捉」，只要民眾通報清潔隊盡可能協助捕捉犬隻，卻也造成縣內唯一的流浪犬收容所嚴重爆籠，彰化縣府今年增設貨櫃型犬舍，預計7座犬舍可收容70隻犬貓，還有空調設備，改善收容空間，縣長王惠美說，希望縣內能有適合用地，規劃完善的生命教育環境。
縣市政府為配合中央「零撲殺」政策，執行捕犬須採「精準捕捉」原則，由民眾指認陪同抓狗，結紮完回放，但仍發生多起野狗攻擊咬傷事件，民怨四起，彰化縣估算去年約有1.6萬隻遊蕩犬在外，王惠美以民眾安全為優先，協調各公所捕捉流浪狗再評估是否回放或安置。
王惠美說，農委會因為愛護動物實施零撲殺政策，卻讓流浪狗數量成長快速，人狗衝突案件多，去年在沒有預算下，緊急追加預算及動用第二預備金進行流浪犬捕捉、絕育、釋放(TNVR)等相關工作，執行流浪犬絕育隻數為720隻，今年預計會達到1千隻，也要加強寵物源頭管理、落實飼主責任，去年家犬絕育達到4千多隻。
溪湖鎮民代表楊隆芳有感平時在地方服務，看到流浪犬貓一直生，流浪犬追逐路人導致人受傷害，也決定自掏腰包60萬元，將可幫助400隻狗做節育。
彰化去年通報捕捉流浪狗量為1657件，也讓員林流浪犬收容所嚴重爆籠，原本容許數量161隻，目前仍超收到290隻，去年曾有志工進到收容所爆出多隻犬隻擠在狹小空間，生病受傷未能有完善的照顧。
彰化動物防疫所長董孟治說，今年2月啟用2座貨櫃型犬舍增加收容空間，預計再採購5座貨櫃型犬舍，每座貨櫃型犬舍可收容10隻犬貓，7座貨櫃型犬舍預估可收容70隻犬貓，以擴充流浪狗中途之家收容空間，今年「浪狗有家愛心計畫」經費增加為400萬元，將可執行500隻流浪犬隻終養工作，由動防所挑選較無被認養可能的犬隻讓愛心民眾帶回養到終老。
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