滯留中港澳不會「斷藥」 可委託親友代領慢性用藥

新冠肺炎疫情延燒，因應滯留中港澳病人無法親自就醫領取慢性用藥，台中慈濟醫院即日起開辦「受託人代為就醫領藥」服務。滯留中港澳地區病人只要具健保身份，並於去年10月後曾在台中慈濟醫院就診，由醫師開立慢性病用藥，就可委託親友代為就醫領藥，讓病人安心不斷藥。

疫情嚴峻，因防疫措施而滯留中港澳地區病人，無法返台親自就醫領藥，可能出現「斷藥」困境。台中慈濟醫院配合衛福部健保署，辦理「受託人代為就醫領藥」服務，只要因疫情影響滯留中港澳地區，且具健保身份病人，可委託親友填妥「代領藥切結書」，出示受託人本人之雙證件，及委託人身份證明文件（正本、影本或影像檔皆可），至原診治醫師門診協助向醫師說明病人無法返台原因，並代為轉述目前病況，醫師即可開立與前次處方相同藥品的處方箋讓受託人領藥。

台中慈濟醫院醫事室申報組組長林秋玲表示，慢性病人有長期用藥需求，僅針對慢性病人提供此項服務，不包含急性病人。另外，受託人每次只能領取一個月藥品，醫師視需要得開立慢性病連續處方箋。如果已有慢性病處方箋，要領第二次或第三次藥品，依規定也只能領一個月藥品。